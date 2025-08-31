La UGR abre sus puertas al nuevo curso con el reto de la oferta académica y la financiación

La financiación y oferta académica no han dado tregua a la Universidad de Granada (UGR) en los dos últimos cursos y todo apunta a que ... en el año académico 2025-2026 no va a ser diferente. Las estocadas han sido varias. Han dejado heridas internas y externas. El día 1 de septiembre, lunes, la institución universitaria granadina abre sus puertas de nuevo, tras un mes de agosto con sus campus cerrados.

Vuelven los trabajadores el día 1. Las clases comenzarán el día 15. Granada recupera el pulso de la vida universitaria con todo lo que ello significa. La máquina de dejar dinero por parte de la comunidad universitaria en la capital se activa: consumo diario en comercios, uso de transporte, alquiler de pisos y un sinfín de participación en actividades. La Universidad en esta ciudad es un pilar fundamental en su economía, en su impacto cultural, proyección internacional e impulso en el desarrollo.

La comunidad universitaria granadina la integran más de 3.600 docentes y 2.500 trabajadores de administración y servicios. El último año han cursado un grado unas 46.000 personas. A las que se le suman casi siete mil haciendo un máster y casi cuatro mil, un doctorado. Lo habitual es que estas cifras estudiantiles sean similares en los siguientes diez meses.

El curso 2025-2026 será el de mitad de mandato del catedrático Pedro Mercado como rector de la Universidad granadina. Fue elegido en mayo de 2023. Para un periodo de seis años. No han sido tiempos fáciles. A la maltrecha financiación, una reivindicación histórica, se han sumado flecos que han llevado a tener dificultades en el capítulo uno, el de pago del personal. Teniendo que hacer encaje de bolillos. Ha habido denuncia pública por parte de los mandatarios universitarios granadinos y de los rectores andaluces en su conjunto. No es un mal de la granadina solamente. Este nuevo curso deberán darse pasos adelante en los acuerdos económicos con la Junta. Sin olvidar la demanda histórica al Gobierno central para los campus de Ceuta y Melilla.

En lo referente a la oferta académica los quebraderos de cabeza han sido y siguen siendo importantes. Desde el primer momento no ha estado exenta de polémica por las respuestas desfavorables a la entidad académica local. Y, ha alcanzado su punto álgido con el rechazo este verano a implantar este mes de septiembre el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y el grado en Ingeniería Biomédica.

La UGR deberá despejar el calendario de otros nuevos grados como Podología, Industrias del Español y Tecnología Industrial

El curso 2025-2026 comenzará con la única novedad en lo académico del doble grado en Estudios Franceses y Filología Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras con diez plazas. La oferta universitaria granadina es de casi un centenar de títulos, en grados y dobles grados, contando los que se repiten en los diferentes campus.

La institución universitaria granadina volverá a pedir la solicitud de verificación del grado en IA y del título en Ingeniería Biomédica este septiembre. Está en cartera también la solicitud propia del grado en Industrias del Español y sus Culturas. Está previsto que lo impartan las universidades de Alcalá, Salamanca y Granada. Este nuevo título está incluido en la programación de la Universidad granadina para el periodo 2025-2028. En ese catálogo está, además, la titulación en Podología (Melilla) y el grado en Tecnología Industrial y de Materiales. Las fechas deberá despejarlas este curso la institución.

La Universidad granadina gestiona un presupuesto de casi seiscientos millones de euros. Para 2026 es previsible que se supere. Una cantidad muy superior a la de las administraciones locales. El rector y su equipo 'gobiernan' a una población superior a la mayoría de municipios granadinos. En el día a día tiene retos de lo más 'caseros' como el abrir las puertas de cada centro con la logística habitual. Y también importantes proyectos para los que busca recursos económicos como es el caso de la Azucarera de San Isidro. Este curso comenzarán las primeras 'grandes' obras en el conjunto industrial. El Ifmif-Dones también marcará los próximos meses y años. Y, por supuesto, las acciones relacionadas con la IA.

Hay infraestructuras 'menores' que necesitan intervenciones como las cubiertas de la Facultad de Derecho. El listado es amplio. Falta el dinero.

Este curso está previsto que se dé respuesta y mejoras en lo referente a movilidad. Toda vez que se ha eliminado el credibús, una medida por la que había luchado años la comunidad estudiantil, que la ha disfrutado varios años de la misma. Gestores universitarios anunciaron en julio que habrá novedades este curso en transporte. En otras cuestiones ordinarias como los comedores, la mejor noticia es que no hay noticia. Es un servicio único en el ámbito nacional que sirve cada día a los estudiantes un menú con un precio único.

Docencia, investigación y extensión universitaria; son muchos los frentes abiertos. En 2026 la Universidad granadina comenzará también la celebración de sus quinientos años de historia, que se cumplen en 2031. Un hito que por sí solo marca un curso diferente. Los desafíos de este 2025-2026 son muchos para la entidad universitaria y por lo tanto para Granada también.