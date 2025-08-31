Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La UGR abre sus puertas al nuevo curso con el reto de la oferta académica y la financiación. Ideal

La UGR abre sus puertas al nuevo curso con el reto de la oferta académica y la financiación

En el 2025-2026 habrá novedades en movilidad universitaria y será el comienzo de la celebración de los 500 años, que se cumplen en 2031

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:33

La financiación y oferta académica no han dado tregua a la Universidad de Granada (UGR) en los dos últimos cursos y todo apunta a que ... en el año académico 2025-2026 no va a ser diferente. Las estocadas han sido varias. Han dejado heridas internas y externas. El día 1 de septiembre, lunes, la institución universitaria granadina abre sus puertas de nuevo, tras un mes de agosto con sus campus cerrados.

