La UE incluye en el Erasmus Mundus tres títulos de másteres conjuntos internacionales en los que participa la UGR

Tres másteres conjuntos internacionales en los que participa la UGR han recibido la distinción Erasmus Mundus por parte de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura, en la convocatoria de 2024, cuya resolución ya se ha publicado. Se trata de tres de las siete propuestas presentadas por la UGR a esta convocatoria. Esta distinción supone una dotación conjunta que supera el medio millón de euros y se suma a la renovación del sello Erasmus Mundus para el máster Europubhealth+, ya financiado en la convocatoria de 2023.

Estos másteres están financiados por la Unión Europea, que aporta apoyo económico durante seis años. Entre otros, ofrecen becas completas que cubren el coste de programa y una aportación mensual durante los dos años que dura cada máster (120 ECTS) para gastos de transporte, alojamiento y manutención.

La concesión del sello Erasmus Mundus (2025-2031) supone un importante reconocimiento internacional a la formación de posgrado desarrollada por la UGR y gestionada por la Escuela Internacional de Posgrado del Vicerrectorado de Posgrado y Formación Permanente y a la gestión de proyectos internacionales de formación por parte del Vicerrectorado de Internacionalización.

Máster Universitario Erasmus Mundus en defensa aplicada y redes de seguridad para estrategias unificadas

Erasmus Mundus Joint Master in applied defense and security networks for unified strategies (JANUS)

JANUS está coordinado en la UGR por el profesor Javier Valls Prieto, de la Facultad de Derecho. Tiene como objetivo formar a los futuros lideres en cuestiones de estrategia en seguridad y defensa. Este programa cuenta con la participación de quince universidades e instituciones—entre ellas, Interpol, Europol, Guardia Civil y Policía Nacional, así como policías e instituciones de defensa de Francia, Líbano, Reino Unido y Rumanía—procedentes de doce países distintos, y es coordinado por la Universidad d Jean Moulin-Lyon-III (Francia).

Máster Universitario Erasmus Mundus en Liderazgo Intercultural en la Era Digital

Erasmus Mundus Joint Master in interCultural Leadership In the Digital Era (CLIDE)

CLIDE está coordinado en la UGR por la profesora Carmen María Sabiote Ortiz, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Tiene como objetivo formar profesionales capaces de liderar equipos globales e interculturales, combinando experiencia internacional, competencias digitales y prácticas que fortalecen su empleabilidad en un entorno laboral global. Este programa cuenta con la participación de cinco universidades y quince empresas procedentes de diez países distintos, y es coordinado por la Universidad Nicolás Corpénico de Toruń (Polonia).

Máster Universitario Erasmus Mundus en Migraciones Transnacionales

Erasmus Mundus Joint Master Degree in Transnational Migration (MITRA)

MITRA está coordinado en la UGR por el profesor Maximiliano Ritacco Real, de la Facultad de Ciencias de la Educación. Tiene como objetivo el estudio de los fenómenos migratorios a escala internacional y su impacto en las sociedades contemporáneas. Forma investigadores especializados en fenómenos migratorios, analistas de políticas públicas en migración e integración y profesionales de campo en el sector sin ánimo de lucro. Este programa cuenta con la participación de doce universidades y trece instituciones—entre ellas, la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), la Universidad Babeş-Bolyai de Cluj (Rumanía), la Universidad de Breslavia (Polonia), la Universidad de Szeged (Hungría), la University College Cork (Irlanda), el Instituto Superior de la Información y las Comunicaciones de Marruecos—procedentes de catorce países distintos, y es coordinado por la Universidad de Lille (Francia).