'Tras la huella del crimen', el curso de la UGR que enseña a obtener pruebas y resolver casos

Especialistas del Laboratorio de Criminalística de la UGR impartirán la última sesión de este curso el sábado 15 de noviembre, a las 9:30 h, en sus instalaciones del edificio 'Josefina Castro Vizoso', ubicado en la avenida de Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:44

Inspección ocular, pruebas e informes periciales, trazas y balística, e incluso medicina legal son solo algunos de los temas que enseña el curso 'Tras la ... huella del crimen. Iniciación a la criminalística forense'. Esta formación la imparten especialistas del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la UGR. El sábado 15 de noviembre se celebrará la última sesión en el Laboratorio de Criminalística, ubicado en el edificio 'Josefina Castro Vizoso' de la Universidad de Granada (avenida de Madrid 19, frente al Aulario de Posgrado). Será de 9:30 a 14:30 horas.

