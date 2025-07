Los 9 títulos de la UGR que más suben la nota de corte

Andrea G. Parra Granada Jueves, 3 de julio 2025, 14:40 | Actualizado 17:31h. Comenta Compartir

Rompen la tendencia a la baja en las notas de corte de la Universidad de Granada (UGR) para el curso 2025-2026. Son titulaciones de diferentes facultades y escuelas, algunos pasaron momento difíciles tras las crisis del ladrillo, y están en un buen momento en lo referente a demanda y calificaciones. Algunos de los decanos de estos centros valoran este comportamiento tan positivo.

Las titulaciones con mayores subidas han sido, según la información de la institución universitaria granadina, el grado en Filología Clásica con un aumento del 45% (9,691 para el curso 2025-2026 y 6,685 en 2024-2025); Edificación con un 13,8% (8,138 vs 7,150); Ingeniería Civil (PARS con máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) con un incremento del 13,1% (9,095 vs 8,039); Ingeniería Química (PARS con máster universitario en Ingeniería Química) con un aumento del 11,5% (9,939 vs 8,430); y Economía Bilingüe con un 5,6% (7,643 vs 7,237). El resto de los títulos con una nota de corte superior a la del año pasado (4), presentan un aumento inferior al 5%.

Mónica López, directora de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos granadina, dijo que es «una excelente noticia». Porque consideró que es «muy bueno para nuestros estudios ya que estudiantes con mayor puntuación da lugar a mejores tasas de rendimiento y de éxito». Apuntó, además, que la «empleabilidad es altísima y eso incentiva».

Un director y una directora de escuela y una decana analizan el buen momento de sus títulos con puntuaciones mejoradas

Por su parte, Juan Manuel Santiago Zaragoza, director de la Escuela de Edificación, comentó que estaban «muy contentos (en el centro). Tras un periodo en el que la identificación del grado en Edificación y su percepción por la sociedad ha sido lento, estamos logrando hacernos visibles». Apuntó que han influido jornadas como el salón estudiantil o la Olimpiada de Ingeniería en la Edificación. «Y una labor de difusión en los centros de secundaria, van dando sus frutos», detalló. «A eso podemos añadir los estudios de empleabilidad, que, en los últimos años demuestran que el índice de empleabilidad de nuestros egresados, se sitúa prácticamente en el pleno empleo», ensalzó.

Ana Gallego, decana de la Facultad de Filosofía y Letras, valoró que es «un fenómeno nacional la subida espectacular de la nota de corte en estudios clásicos: cada vez hay más jóvenes que valoran la tradición grecolatina, que se lleva visibilizando en los últimos años a través de libros y series de televisión (Marco Aurelio, el estoicismo…). A esto se suma que tenemos unos departamentos de latín y griego en la UGR muy valorados por la calidad de su investigación».

Ana Gallego señaló que también ha pasado «lo mismo en el último lustro con Filosofía (que ha triplicado su demanda y se han tenido que desdoblar los grupos en nuestra Facultad)». Así las cosas, defendió y reivindicó que «las humanidades son el futuro, aunque el neoliberalismo se empeñe en decir lo contrario y poner el foco en otros perfiles profesionales. Por suerte, la juventud, emancipada y comprometida, no se deja engañar tan fácilmente: nuestro divino tesoro».