Tila, Franco y la Virgen del Rocío: así ha empezado la Selectividad 2025 en Granada

Granada Martes, 3 de junio 2025

Si alguien pensaba que la PAU se vive como si nada, que se pase por Cartuja del 3 al 5 de junio por la mañana. Lo que hay son mochilas, suspiros largos, algún abrazo y la frase más repetida de la jornada «Va, si ya estamos aquí, ya ha pasado lo peor». Así ha arrancado este martes la PAU 2025, con más de 7.300 estudiantes en la provincia enfrentándose al primer asalto de una prueba que, para bien o para trauma, marca el final de una etapa.

El menú del día: Lengua Castellana y Literatura; Historia de España o Filosofía, que se vuelve a incorporar este año a las pruebas; Lengua Extranjera; a elegir entre: Inglés, Francés, Italiano, Alemán y Portugués; y, por último, la materia específica obligatoria de la modalidad escogida.

Ninguna sorpresa

El plato fuerte ha sido Historia, que traía una sorpresa bastante anunciada y celebrada: Francisco Franco ha salido como tema principal, y no ha pillado a casi nadie por sorpresa. «Era obvio, hace 50 años del fin de la dictadura», decía uno de los examinados al salir, mientras otros asentían con la satisfacción de quien acierta con el tema en la quiniela y no solo gana el reintegro.

A pesar de los nervios, la mayoría se lo ha tomado con naturalidad. Algunos no han dormido mucho; otros han tirado de tila, infusión mágica por excelencia en estas fechas. La mayoría ha desayunado «lo de siempre» porque el cuerpo no distingue muy bien entre un martes cualquiera y el martes que define tu nota de corte y puede que el resto de tu vida.

«Yo no he dormido, pero me he desayunado un Cola Cao con Dinosaurios, top»

La suerte está echada

Y sí, había amuletos. De los clásicos y de los modernos. Una alumna llevaba guardada en el estuche una estampita de la Virgen del Rocío «para que me ilumine en el camino de la Selectividad» y otra, sin adornos visibles, soltaba: «Mi amuleto soy yo misma. Todo lo que he estudiado, todo lo que he apostado por mí». Un aplauso aquí, por favor.

Muchos coincidían en que, pese al susto inicial, la cosa ha ido bien. A más de uno de los alumnos del colegio Juan XXIII Cartuja se le escapaba una sonrisa de alivio al salir: 'creo que podré optar a lo que quiero, pero antes estaba cagada'. Aunque también hay quien no se ha visto tan fina: «Yo creo que no me ha salido bien, y si tengo que repetir el año que viene, pues lo haré. Porque esto es mi futuro, y quiero hacerlo bien».

Quienes más les han aguantado

Los apoyos familiares han sido otro de los protagonistas silenciosos de la mañana. Dos alumnas han agradecido a sus abuelas que las animaran a estudiar, a centrarse, a no dejarse llevar por las distracciones. Y casi todos salían del aula con una idea en mente: llamar a sus padres para contarles cómo ha ido todo. Con el nudo ya un poco más flojo.

El objetivo (y el de verdad)

En cuanto al futuro, hay de todo. Aunque parezca que todo el mundo quiere Medicina o Ingeniería, este año muchos apuntan hacia carreras de ciencias. Lo que más respeto genera ahora mismo no es ni Franco ni los sintagmas nominales, sino el examen de Matemáticas, seguido muy de cerca por Química.

Pero no todo es estudiar. El verdadero objetivo de estos primerizos mayores o ya casi mayores de edad, no es una nota de corte, sino el viaje de fin de curso a Punta Umbría, la promesa del descanso, la playa y esa libertad recién estrenada que solo se saborea de verdad cuando se acaba segundo de Bachillerato. Y sí, también han hablado de dormir. Dormir muchas horas. Dormir sin despertador. Dormir por puro gusto.

Mañana será otro día, más exámenes, más cafés, más Dinosaurios, más repasos de última hora en la puerta, pero el primer paso ya está dado. Y, como en toda buena historia de paso a la vida adulta, hay nervios, hay miedo y hay muchas ganas de fiesta.

Pero de momento, lo importante: el primer día ya está superado. Y eso, en el lenguaje selectivo, es casi como pasar pantalla.