Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Teresa Ortega y María José Sánchez, dos mujeres para el sillón de decana en Filosofía y Letras

Las dos docentes optan al cargo tras no presentarse a la reelección Ana Gallego y la elegida será la cuarta mujer en este cargo  

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 16:21

Comenta

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada (UGR) elige a nueva gobernante. El día 15 de diciembre, lunes, habrá junta de ... centro para votar a la nueva decana. Será mujer (la cuarta en ocupar este cargo) porque hay dos candidatas. Este centro del campus de Cartuja es de los señeros de la institución universitaria granadina. De los que ha tenido siempre mucho que decir en la Universidad y en la ciudad. Es una facultad con vida universitaria en todas sus versiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  3. 3 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  4. 4 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  5. 5 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  6. 6 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  7. 7 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  8. 8

    Investigan varios intentos de robo en casas en Armilla
  9. 9 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  10. 10

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa

Publicidad

24.0.520974447Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Teresa Ortega y María José Sánchez, dos mujeres para el sillón de decana en Filosofía y Letras

Teresa Ortega y María José Sánchez, dos mujeres para el sillón de decana en Filosofía y Letras