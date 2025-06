Suprimen el credibús con descuento para universitarios que sean de fuera de Granada

El credibús –por el que tanto luchó la comunidad estudiantil hace años, no la actual– dejará de funcionar como tal. La Universidad de Granada (UGR) ... mantiene un acuerdo con el Ayuntamiento de la capital para que los no residentes puedan beneficiarse de un descuento en el transporte público similar al que pueden disfrutar los granadinos menores de 25 años. La institución universitaria pagaba 625.000 euros para asumir los 26 céntimos que se ahorra en cada viaje el universitario. Para que quien es de Jaén pague lo mismo en el transporte urbano que quien está empadronado en el barrio Fígares. Eso desaparecerá. El credibús se suprimirá.

MÁS INFORMACIÓN 230 alumnos de Granada reclamaron más nota en la PAU y ahora se la han bajado

El vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria de la UGR, Juan Luis Benítez, explicó ayer que el credibús seguirá funcionando hasta que no esté en marcha la tarjeta única y «otras medidas» con el Ayuntamiento. «El credibús no va a desaparecer, seguirá teniendo vigencia hasta que no haya la alternativa correspondiente», justificó. Al mismo tiempo, arguyó que «lo que no puede ser es que no hubiese criterios» y no se tuvieran «en consideración requisitos académicos ni de renta» a la hora de disfrutar de estos descuentos los estudiantes. Para ser beneficiarios debían estar matriculados en la UGR, en estudios oficiales, durante el curso académico, tener menos de 25 años y residencia familiar fuera de la capital.

En un audio distribuido por la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR, el vicerrector del ramo trasladó que trabajan en la «optimización del dinero público». Apuntó que esta política de subvención del transporte público a estudiantes de fuera de la capital solo la sostiene la UGR. En esta Universidad, solo en los estudios de grado, este curso ha habido matriculados más de 46.000 estudiantes. También se benefician los de posgrado de menos de 25 años. De grado, más de la mitad eran de fuera de Granada. En esa otra cifra, entre los 18.000 o 20.000 granadinos, están incluidos los de la provincia.

En ese mismo audio y en una nota de prensa, la Universidad, describe que «como vía alternativa al credibús universitario», desde el vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria están trabajando en varias líneas. Una de ellas, en cooperación con el Consorcio Metropolitano de Transportes, es apostar por la creación de un título único de transportes de aplicación a los urbanos e interurbanos, con validez todo el año, de uso en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza y con los precios bonificados al máximo posible. Esta tarjeta será gratuita –su expedición, no los viajes– para el estudiantado de la UGR y, en determinados casos, llevará una precarga de 10 euros, según detalló el vicerrector.

Bono joven empadronándose

Por otra parte, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital están ideando el diseño de una campaña para facilitar el uso de transporte público entre el estudiantado, así como medidas para fomentar y facilitar el empadronamiento de este en la ciudad de Granada, según informó la institución. En el punto del empadronamiento insistió el vicerrector. Si se empadronan podrán obtener el bono joven y tener ese descuento que decae para los de fuera y mantienen los granadinos.

Ese dinero que se dejará de pagar por el credibús girará al plan propio de becas y a sostener otras políticas de actuación para con el estudiantado, según explicó la Universidad. Entre esas medidas la entidad académica destacó el aumento del número de plazas en salas de estudio y la creación de un programa de apoyo para proyectos de la Delegación General de Estudiantes y delegaciones de estudiantes de centros, así como promover y sostener el plan incentivos participación estudiantil.