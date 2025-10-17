Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Eugenia García Rubiño es la nueva decana de Famarcia. IDEAL

Solo quedan tres facultades que aún no han tenido decana

Derecho, Odontología y Relaciones Laborales, son los únicos centros que siempre han tenido hombres al frente tras las últimas elecciones

Andrea G. Parra

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:38

Comenta

La mayoría de facultades y escuelas de la Universidad de Granada (UGR) cuenta con una población objetivo más numerosa que un alto porcentaje de pueblos ... de la provincia. Hay centros con un 'censo' superior a las cinco mil personas entre estudiantado, profesorado y personal de administración y servicios. Quién les gobierna es muy importante. Este comienzo de curso, algunas de estas facultades y escuelas está eligiendo a quién ocupará el bastón de mando. Por el momento, de los tres centros en proceso electoral todas las que ocuparán el primer despacho son mujeres.

