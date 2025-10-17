Solo quedan tres facultades que aún no han tenido decana

La mayoría de facultades y escuelas de la Universidad de Granada (UGR) cuenta con una población objetivo más numerosa que un alto porcentaje de pueblos ... de la provincia. Hay centros con un 'censo' superior a las cinco mil personas entre estudiantado, profesorado y personal de administración y servicios. Quién les gobierna es muy importante. Este comienzo de curso, algunas de estas facultades y escuelas está eligiendo a quién ocupará el bastón de mando. Por el momento, de los tres centros en proceso electoral todas las que ocuparán el primer despacho son mujeres.

La Escuela de Edificación tendrá por primera vez una mujer como directora. Es Ana María Cruz Valdivieso, que ha sido subdirectora de Estudiantes y Empleabilidad. María Encarnación Aguilar Ferrándiz será la primera decana del departamento de Fisioterapia en la Facultad de Ciencias de la Salud. Ha sustituido a Inmaculada García, que era enfermera. Y, la Facultad de Farmacia estrenará titular en el decanato, la profesora María Eugenia García Rubiño. Será después de que en mayo no hubiera candidata ni candidato. Tampoco es la primera mujer en ocupar este cargo. Antes lo hicieron Ana del Moral y María José Faus.

Siete frente a diez

Este curso habrá en la institución siete decanas y diez decanos. Un número que se acerca a la paridad. Y, habrá tres directoras de escuela universitaria frente a un director. Dato que es aún más reseñable. Edificación estará dirigida por primera vez por una mujer. Al frente de Arquitectura está Roser Martínez Ramos, que fue elegida en marzo de este 2025. También la primera mujer en este cargo. Y, Mónica López, que renovó mandato en abril, en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos.

La Escuela de Informática y Telecomunicación es la única que está dirigida por un profesor, en este caso Pedro García Teodoro, que tomó posesión de su segundo mandato a principios de 2024. En este centro el porcentaje de estudiantes chicas es escaso en sus titulaciones. La cifra de profesionales en el mercado tecnológico también es reducida. También es menor el número de chicas en otros centros como Caminos.

Hay en los campus granadinos, no obstante, centros que nunca han estado dirigidos por una mujer. Son tres. De ese club forman parte la Facultad de Derecho, Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Facultad de Odontología. El centro que forma a los futuros abogados, jueces y demás profesionales de las leyes es el más veterano, el que acumula más años de historia de los tres y más decanos.

El resto de facultades en algún momento ha tenido a una mujer en el despacho donde se concentraba la toma de decisiones. En la actualidad, tiene decana la Facultad de Bellas Artes, que es Elizaberta López Pérez; Ciencias de la Educación, Katia Caballero Rodríguez; Ciencias de la Salud la ya mencionada María Encarnación Aguilar Ferrándiz; Ciencias del Deporte, María Belén Feriche Fernández-Castanys; Farmacia será María Eugenia García Rubiño; Filosofía y Letras, Ana María Gallego Cuiñas; y Traducción e Interpretación, Cristina Álvarez de Morales Mercado.

Las diez facultades con decano este año académico, de momento, son Ciencias; Ciencias Económicas y Empresariales; Ciencias Políticas y Sociología; Comunicación y Documentación; Derecho; Medicina; Odontología; Psicología; Relaciones Laborales y Recursos Humanos; y Trabajo Social. Los mandatos de decanos y decanas así como directores y directoras de escuela ahora son de seis años. Antes era de cuatro años renovables por otros cuatro en un segundo mandato.

En los casi quinientos años de historia de la Universidad granadina –cumplirá los cinco siglos en 2031– solo ha tenido una rectora. La profesora Pilar Aranda de 2015 a 2023. En el profesorado hay aún más hombres que mujeres. En el estudiantado, el curso pasado, por ejemplo, eran 29.000 chicas frente a algo más de 17.000 chicos.