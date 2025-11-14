Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La selectividad mantiene en Andalucía el modelo de optatividad reducida y se celebrará los 2, 3 y 4 de junio

La Comisión Coordinadora Interuniversitaria acuerda los plazos de la prueba y continúa con el sistema que otorga más peso a las competencias

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:17

Despejan dudas sobre la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para este curso 2025-2026. Los alumnos y estudiantes que cursan segundo de bachillerato ... están pendientes de cualquier movimiento. La Universidad de Granada (UGR) ha mantenido reuniones con los institutos y ahora la Comisión Coordinadora Interuniversitaria pone negro sobre blanco más detalles. Habla de las fechas de las pruebas que, ya se conocían, serán los días 2, 3 y 4 de junio de 2026 en su convocatoria ordinaria, fijándose para el 30 de junio y 1 y 2 de julio los exámenes de la edición extraordinaria.

