Los secretos del nuevo menú sin gluten de la UGR con un «microondas exclusivo»

Los comedores universitarios de la UGR ya dan la posibilidad de consumir el menú sin gluten en sus instalaciones. Esta opción solo estaba disponible en ... el servicio para llevar y en el campus del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), pero desde el pasado 12 de marzo las personas celíacas podrán pedirlo y consumirlo allí mismo.

Jorge Sevilla, director del área de comedores universitarios, explica que han adaptado una parte de la cocina y han puesto «un microondas exclusivo» para la comida sin gluten. «Ahora puedes elegir el menú celíaco en cualquier comedor y recogerlo dentro. Te lo abrimos y te lo calentamos para que te lo puedas comer ahí», señala.

El menú incluye un entrante, primer plato y postre. Su precio, puesto que es para llevar aunque se vaya a consumir dentro de las instalaciones, es de 4,50 euros para estudiantes y 6 euros para el resto de las personas. En este caso, la oferta para llevar es amplia, con opciones de almuerzo y cena y alternativas ovolactovegetarianas y veganas.

Los que se preparan para consumir directamente en los comedores cuestan 3,50 euros a los estudiantes y 5 euros al resto. En este caso se puede encontrar un menú normal y otro ovolactovegetariano. No obstante, viene publicada una lista de alérgenos para que la persona esté informada sobre lo que va a consumir.

«Hace poco hemos tenido algunas peticiones. Habíamos puesto lentejas en el menú celíaco porque el proveedor dice que están libre de gluten, pero nos han enviado una circular del ministerio donde se recomienda que los celíacos no las consuman. Así que hemos dado orden de quitarlas y ponemos otro tipo de legumbres», manifiesta el responsable de los comedores universitarios.

Actualmente no es necesario demostrar que uno es celíaco para solicitar este menú, pero Sevilla apunta que, cuando se pide esta comida, estás haciendo una declaración responsable de que padeces esta enfermedad. Esto conlleva que en cualquier momento la entidad pueda solicitar algún documento que lo corrobore.

«Cuando no se podía consumir dentro, detectamos que si había uno más apetecible cambiaban y pedían otro, y el celíaco no está pensado para eso. Además es más caro prepararlo. Si vemos que se hace un mal uso, lo pediremos, pero no es nuestro pensamiento hacerlo», indica.