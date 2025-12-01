Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Restauradas ocho placas de piedra y cuatro relieves de yeso de la Facultad de Derecho

La actuación se enmarca en la revisión periódica que el área de Patrimonio realiza sobre los bienes patrimoniales de los diversos campus en colaboración con los responsables de colecciones, departamentos y centros

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:31

El Área de Patrimonio de la UGR a través de su Centro de Gestión y Restauración ha realizado labores de conservación y restauración sobre un ... conjunto de ocho placas de piedra y cuatro relieves de yeso situados en la Facultad de Derecho. Estas piezas se encuentran en el zaguán de la facultad, antiguo Colegio de San Pablo, y en lo que respecta a las placas, se trata de unas obras alusivas a diferentes momentos y personajes históricos relacionados con el edificio y la enseñanza de las Ciencias Jurídicas. Se trata de un total de nueve placas, tres de ellas dispuestas verticalmente sobre la rampa de acceso a la conserjería; otras cinco, en la pared opuesta, flanqueando el acceso al Paraninfo, y una última sobre las columnas que dan acceso al patio Padre Andrés Manjón.

