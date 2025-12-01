Restauradas ocho placas de piedra y cuatro relieves de yeso de la Facultad de Derecho

El Área de Patrimonio de la UGR a través de su Centro de Gestión y Restauración ha realizado labores de conservación y restauración sobre un ... conjunto de ocho placas de piedra y cuatro relieves de yeso situados en la Facultad de Derecho. Estas piezas se encuentran en el zaguán de la facultad, antiguo Colegio de San Pablo, y en lo que respecta a las placas, se trata de unas obras alusivas a diferentes momentos y personajes históricos relacionados con el edificio y la enseñanza de las Ciencias Jurídicas. Se trata de un total de nueve placas, tres de ellas dispuestas verticalmente sobre la rampa de acceso a la conserjería; otras cinco, en la pared opuesta, flanqueando el acceso al Paraninfo, y una última sobre las columnas que dan acceso al patio Padre Andrés Manjón.

Estas placas, realizadas en distintos soportes pétreos como mármol blanco, piedra gris de sierra Elvira y caliza, contienen textos en latín o castellano, incisos y policromados en rojo, y se corresponden con diferentes momentos cronológicos abarcando desde 1776 a 2023. Su emplazamiento en el espacio de acceso al edificio, cuyas puertas principales permanecen abiertas en el horario de actividad del centro, supone una exposición casi constante a agentes de deterioro como los cambios de humedad y temperatura y la polución y suciedad ambientales que se acumulan en su superficie tornándola oscura y mate. Además, la combinación de estos factores funciona como desencadenante de alteraciones químicas en los soportes pétreos.

El Área de Patrimonio –dependiente del vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales– en coordinación con el decanato de la facultad, ha realizado una intervención de revisión y conservación de las placas consistente en una doble limpieza mecánica y química eliminando mediante la primera la suciedad superficial acumulada y a través de la segunda la polución y suciedad grasa adheridas y manchas pardas procedentes de restos de cintas adhesivas oxidadas. Se eliminaron igualmente los restos de las distintas capas de pintura plástica de las paredes que habían ido manchando de forma paulatina los perfiles de las placas.

De manera más particular, en la placa homenaje a Francisco Ovelar y Cid –fechada en 1904 y colocada en este lugar para conmemorar la institución del premio anual de terminación de estudios por parte de este banquero de Antequera en memoria de su hijo, estudiante de la Facultad de Derecho– se realizó un estudio para valorar la viabilidad de eliminar la migración de la pintura roja del interior del texto en la superficie blanca del mármol. El test resultó satisfactorio y permitirá una futura intervención de recuperación de la tonalidad inicial de la placa con el consecuente resalte y legibilidad del texto.

El Claustro Eduardo Hinojosa está decorado, entre otros elementos, con siete relieves clásicos anclados a la pared. Seis de ellos de mediano y pequeño formato y un séptimo, con representaciones de puttis, de mayores dimensiones.

Pese a las inminentes obras estructurales a las que se someterá el patio, se había detectado el deplorable aspecto que mostraban algunos de estos relieves, especialmente el antes citado de mayores dimensiones. Se observó que todo el conjunto había sido repolicromado en sucesivas ocasiones como método de adecentamiento de las piezas que, por la porosidad de su material, retienen fácilmente la suciedad ambiental. Con el tiempo y las fuertes variaciones térmicas a las que se ven sometidos estos relieves, pues están a la intemperie, en algunos casos, las capas superpuestas de pintura se habían craquelado y separado del soporte de yeso rizándose en los extremos sueltos y creando un aspecto agrietado, de piel descamada que, despojaba a las piezas de una mínima dignidad estética e incluso dificultaba la comprensión de su observación.

Frente a esta situación y a la próxima actuación estructural en el patio, se decidió realizar una actuación parcial sobre los yesos con el fin de restaurar el decoro de las piezas y evaluar las necesidades reales del conjunto de cara a una intervención en profundidad a realizar tras la rehabilitación inmueble del espacio.

De acuerdo al plan establecido se eliminaron las capas sueltas de pintura que se desprendían fácilmente de forma mecánica con ayuda de bisturís y escalpelos dignificando su aspecto pero se mantuvieron las capas intermedias adheridas al yeso. Además, se hicieron varias catas de limpieza mecánicas y químicas para identificar el estrato original y valorar el estado de conservación de las diferentes capas de pintura añadidas sobre él identificando de este modo los deterioros del yeso ocultos bajo las gruesas capas de pintura como grietas, arañazos o pérdidas puntuales, lo cual permitirá establecer un plan de actuación para su futura restauración.

La actuación llevada a cabo en la Facultad de Derecho forma parte de un trabajo de control más amplio que se lleva a cabo por el área de Patrimonio en los diversos campus de la universidad granadina, siempre en colaboración con los responsables de las distintas colecciones, departamentos y centros, con el fin de revisar y, en su caso, conservar y restaurar los bienes patrimoniales que lo requieran.