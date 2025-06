Representantes de 42 universidades de más de 20 países europeos se darán cita en Granada

Ideal Viernes, 13 de junio 2025, 12:38 Comenta Compartir

La UGR será sede, del 16 al 19 de junio de 2026, de la Conferencia y Asamblea anuales del Grupo Coimbra de Universidades. Este acontecimiento congregará en Granada a más de 300 delegados provenientes de 42 instituciones universitarias de más de 20 países de Europa.

La Universidad de Granada toma el testigo de la Universidad de Bolonia (Italia), que entre los días 10 y 13 de junio de este año ha sido la anfitriona de la Conferencia y Asamblea 2025. Una delegación de la UGR, encabezada por el rector Pedro Mercado, ha estado presente en la ciudad italiana, donde ha tomado las riendas de este evento de cara a 2026.

Además, en Bolonia, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha participado en una mesa redonda sobre la importancia de las comunidades locales y globales en el desarrollo futuro. En ella ha destacado la conexión de la UGR con los grandes proyectos estratégicos de la ciudad de Granada, como son el acelerador de partículas IFMIF-DONES, el Parque de las Ciencias y el Parque Tecnológico de la Salud, entre otros. También ha puesto el foco en el apoyo que la Universidad brinda a la candidatura de Granada para la Capitalidad Cultural Europea de 2031.

La Conferencia Anual es un lugar de encuentro y puesta en común de las actividades que desarrollan los doce grupos de trabajo en los que se estructura la red europea Coimbra. También es una plataforma para el diálogo con otros actores clave en el desarrollo de la educación superior: autoridades locales, regionales y nacionales, empresas y el sector privado en general.

En 2026, el evento se celebrará bajo el lema 'Transforming the local and social environment through Research and Innovation'. Se profundizará en esta línea mediante actividades que incluyen conferencias y sesiones plenarias, mesas redondas con participación de autoridades académicas y responsables de otro tipo de instituciones, talleres temáticos y encuentros del personal académico, investigador y técnico-administrativo de las universidades que pertenecen a la red, con la idea de compartir buenas prácticas.

Grupo Coimbra

El Grupo Coimbra es una asociación de universidades europeas históricas de carácter multidisciplinar, comprometidas con la promoción de la internacionalización, la colaboración académica, la excelencia en docencia e investigación y el impacto en su territorio en términos socioeconómicos.

Entre sus objetivos se encuentran promocionar los lazos de colaboración e internacionalización y avanzar en la construcción de un espacio universitario común europeo de enseñanza superior, en el que las universidades históricas están llamadas a desempeñar un papel clave.

Además, a través de su carácter consultivo ante organismos europeos y otras organizaciones internacionales, se da traslado de las principales inquietudes y propuestas de los socios en materia de investigación, desarrollo e innovación, lo que da voz al sector universitario en la formulación de políticas europeas.

Entre los miembros se encuentran universidades de reconocido prestigio internacional como Bolonia (Italia), Heidelberg (Alemania), Trinity College de Dublín (Irlanda), Poitiers (Francia) y Utrecht (Países Bajos). España se encuentra representada con tres instituciones: la Universidad de Barcelona, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Granada, que forma parte del Grupo Coimbra desde su fundación en 1985.

Temas

Universidad de Granada