El laboratorio de tecnologías inalámbricas que se ha ampliado este año. Blanca Rodríguez

El rendimiento científico del ámbito tecnológico de la UGR expande su impacto internacional y atrae empresas

Los datos en investigación en ingeniería sostienen a la Universidad en posiciones destacadas en los rankings y en proyectos de Ciencia

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:57

Comenta

La investigación que hacen los investigadores de la Universidad de Granada (UGR) en el ámbito tecnológico tiene un impacto directo en el prestigio de la ... institución universitaria granadina y de la ciudad. Hay una transferencia directa al tejido empresarial y a la sociedad en general de lo que se hace en los laboratorios del campus granadino de Aynadamar, fundamentalmente, aunque también en Fuentenueva. Ese buen rendimiento científico del área de ingeniería de la Universidad granadina permite la expansión de su impacto internacional y atraer empresas a tierras granadinas. Lo dicen en cualquier foro los empresarios a quien quieran oírlos.

