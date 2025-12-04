El rendimiento científico del ámbito tecnológico de la UGR expande su impacto internacional y atrae empresas

La investigación que hacen los investigadores de la Universidad de Granada (UGR) en el ámbito tecnológico tiene un impacto directo en el prestigio de la ... institución universitaria granadina y de la ciudad. Hay una transferencia directa al tejido empresarial y a la sociedad en general de lo que se hace en los laboratorios del campus granadino de Aynadamar, fundamentalmente, aunque también en Fuentenueva. Ese buen rendimiento científico del área de ingeniería de la Universidad granadina permite la expansión de su impacto internacional y atraer empresas a tierras granadinas. Lo dicen en cualquier foro los empresarios a quien quieran oírlos.

Los datos en investigación en ingeniería sostienen a la Universidad granadina en posiciones destacadas en los rankings y en proyectos de Ciencia. El Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) del Ranking de Shanghái, por ejemplo, ha vuelto a situar a la granadina en puestos de liderazgo en su edición 2025. Se sitúa entre las 100 mejores universidades del mundo en seis ámbitos de conocimiento, como son Matemáticas, Ingeniería y Ciencias de la Computación, Inteligencia Artificial, Odontología, Educación y Turismo. Considera en esta edición dos nuevos ámbitos, el de Ingeniería Artificial y el de Robótica. En el caso de la IA, la UGR consolida su prestigio situándose entre las 75 primeras del mundo y la primera de España.

Pedro García Teodoro, director de la Escuela de Informática y Telecomunicación, se mostró satisfecho con los resultados obtenidos. «Todo es mejorable, pero atendiendo a presupuestos e inversión, creo que somos súper rentables y eficientes», subraya. Para añadir otros adjetivos en los que pone en valor el buen hacer de los docentes y científicos de este centro del campus de Aynadamar. Los resume en «serios, responsables y trabajadores». Agrega a renglón seguido que «a las cosas hay que llamarlas por su justo nombre. Y, pienso que debemos estar orgullosos todos de la labor de nuestra Universidad en general, y del ámbito tecnológico, en particular».

Desde los años ochenta

Por su parte, Enrique Herrera, vicerrector de Investigación y Transferencia, a la luz de estos datos refiere que «hay un grupo de investigadores con liderazgo que desarrolla investigación de calidad con impacto nacional e internacional». Señala que para conseguir estas posiciones y proyectos, es «una cosa», un trabajo, que viene desde la creación de la Escuela de Informática y Telecomunicación desde los ochenta.

Es decir, un trabajo constante del centro y de un buen ramillete de sus investigadores en puestos destacados, empujados por el conjunto de docentes. Entre esos investigadores destacan nombres como los de Eduardo Ros, Francisco Gámiz, Juan Manuel Górriz, Óscar Cordón, Sergio Damas, José Luis Verdegay, Miguel Delgado, Serafín Moral, Francisco Herrera, María José Martín Bautista, Amparo Vila y el propio Enrique Herrera.

Hace unos días se hizo público el listado de Highly Cited Researchers elaborado por Clarivate en el que aparecen en esta edición dos profesores de la Escuela, Juan Manuel Górriz Sáez, catedrático del departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones; y Francisco Herrera Triguero, catedrático del departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Están en el top mundial y sus trabajos son citados por cientos de investigadores de otros países. Junto a sus nombres el de la Universidad.

Por otra parte, en el ranking elaborado por la Universidad de Stanford, la Universidad granadina ha colocado este mes de octubre, en su última edición, un total de 28 investigadores como los más influyentes del mundo en inteligencia artificial y procesamiento de imagen. Le seguían Odontología con 11; Farmacología y Farmacia, 9; Física Nuclear y de Partículas, 7; Ciencias de los Alimentos, 7; Matemáticas, 7; y Ciencias del Deporte, 6.

En los rankings la UGR ha vivido altibajos, en el cómputo general, en los últimos años y en el ámbito tecnológico también. Ha mermado en algunos listados, pero su impacto sigue con músculo en el ámbito nacional e internacional.

Logro de fondos

Fuera de estas clasificaciones, los investigadores del ámbito tecnológico han sido fundamentales en la consecución de fondos en el plan nacional de investigación, en cátedras y en convocatorias europeas. Dirigen grupos competitivos. Y sus trabajos han sido claves en logros tan reseñables como el Ifmif-Dones. El nombre de Eduardo Ros aparece en muchas ocasiones cuando se rememora el trabajo hecho al inicio para traer esta gran infraestructura científica a Escúzar.

La Escuela de Informática y Telecomunicación, en el campus de Aynadamar, es un auténtico polo educativo y científico tecnológico con investigaciones punteras y equipos únicos. Trabajo que se desarrolla bajo el paraguas también del Centro de Empresas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CETIC) y el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (CITIC).

Este último, por ejemplo, alberga cuatro laboratorios singulares: el laboratorio de nanoelectrónica, grafeno y materiales bidimensionales; laboratorio de tecnologías inalámbricas inteligentes, que se inauguró este martes la ampliación; laboratorio de materiales y electrónica impresos; y laboratorio de tecnologías 5G/6G. Trabajan 31 grupos de investigación, que se traduce en una vinculación de 200 investigadores permanentes y unos 150 en formación. La inversión que han recibido en infraestructura para poner en marcha estos laboratorios supera los 15 millones de euros. Todo en diez años en el CITIC.