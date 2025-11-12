La Red de Docencia Universitaria debate en la UGR sobre estrategias y buenas prácticas académicas

Los días 13 y 14 de noviembre, la Universidad de Granada acoge la Jornada REDU 2025, titulada 'Las Unidades de Formación y Desarrollo Académico: ¿en ... qué influimos? Análisis de estrategias, programas y prácticas que dejan huella'. Se trata de un trabajo de colaboración entre la UGR y la Red de Docencia Universitaria que, en este caso, aúnan esfuerzos para impulsar, reflexionar e inspirar a las unidades de formación e innovación de las universidades.

Representantes de las universidades inscritas debatirán en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura sobre sus políticas y sus experiencias técnicas en el soporte y apoyo al desarrollo académico del profesorado ayudante doctor, poniendo el foco en la capacidad de agencia.

La Red de Docencia Universitaria REDU es una asociación que cuenta en la actualidad con 44 universidades socias, 34 de ellas públicas, que trabajan de forma conjunta en el ámbito de la mejora de la docencia y el aprendizaje, tanto a nivel de profesorado como institucional.

REDU pertenece a la International Consortium for Educational Development (ICED) junto a redes de 26 países. En 2026 se celebrará en la Universidad de Salamanca el congreso bienal de ICED. La Jornada REDU 2025 de Granada es la antesala, el ejercicio preparatorio del ICED 2026.