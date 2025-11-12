Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Red de Docencia Universitaria debate en la UGR sobre estrategias y buenas prácticas académicas

La Jornada REDU 2025 tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura

UGR

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:54

Los días 13 y 14 de noviembre, la Universidad de Granada acoge la Jornada REDU 2025, titulada 'Las Unidades de Formación y Desarrollo Académico: ¿en ... qué influimos? Análisis de estrategias, programas y prácticas que dejan huella'. Se trata de un trabajo de colaboración entre la UGR y la Red de Docencia Universitaria que, en este caso, aúnan esfuerzos para impulsar, reflexionar e inspirar a las unidades de formación e innovación de las universidades.

