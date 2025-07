La comisión de Accua mantiene «en estudio» el recurso del grado en IA y rechaza el de Ingeniería Biomédica

Andrea G. Parra Granada Jueves, 31 de julio 2025, 20:37 | Actualizado 21:19h. Comenta Compartir

El serial del proceso para implantar el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en la Universidad de Granada (UGR) suma un nuevo capítulo y no es positivo. La comisión de reclamaciones de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) no ha dado aún el visto bueno. El recurso sobre el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad granadina continúa en estudio. Peores son las noticias sobre el grado en Ingeniería Biomédica que ha sido rechazado «porque tan solo se han acreditado tres convenios para la realización de prácticas, que no incluyen a la Universidad de Jaén (UJA) como parte firmante». Es la información remitida este jueves a última hora por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

En una nota de prensa, la Junta informa que el grado en IA, que la UGR había llegado a ofertar de forma condicionada setenta plazas en Granada y la misma cifra en Melilla, «sigue siendo valorado aún por la comisión de reclamaciones debido a la amplitud y complejidad del mismo, con la intención de que la resolución esté fundamentada al detalle». Así seguirá, según fuentes de la administración autonómica hasta la próxima reunión para la que este jueves no había aún fecha fijada.

En el histórico más reciente de lo acontecido con el grado en IA, hay que recordar que el viernes 11 de julio la Universidad granadina presentó las reclamaciones ante el Consejo de Universidades del Ministerio sobre la resolución desfavorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía del grado en Inteligencia Artificial y la titulación en Ingeniería Biomédica. Y una semana después, el 18 de julio, se reunía la comisión de reclamaciones de verificación y acreditación de planes de estudios del Consejo de Universidades, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para decidir «por unanimidad» solicitar a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, que valorara si se ratificaba en su decisión negativa respecto de la verificación de estos títulos propuestos o si por el contrario, revalorando las aportaciones realizadas por ambas universidades (UGR y Universidad de Jaén porque el de Ingeniería Biomédica es conjunto), consideraba adecuado cambiar de decisión. Fue entonces cuando la Junta dijo que habría un pronunciamiento en julio. Lo ha habido, pero no hay resolución sobre el grado en IA.

Hay que reseñar que este recurso se presentó tras el informe desfavorable de Accua, dependiente de la Consejería de Universidad que en todo este tiempo ha defendido su independencia, está firmado el día 25 de junio. La UGR desveló lo sucedido el domingo, día 29 de junio, al convocar una rueda de prensa para el lunes, día 30, para valorar la situación. El rector Pedro Mercado mostró su indignación y estupor aquel 30 de junio.

Cinco reclamaciones resueltas

Este jueves la comisión de reclamaciones de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía ha resuelto 5 de los 6 recursos presentados a los informes de verificación. Esta comisión se constituyó después de que las universidades que han recibido evaluaciones negativas de sus propuestas presentaran sus recursos el pasado 11 de julio ante el Consejo de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, recursos que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación recibió el lunes 21 de julio.

Sin embargo, la citada comisión ha reiterado el informe negativo ya emitido por la comisión de ingeniería sobre el título de Ingeniería Biomédica, solicitado por la Universidad granadina para su implantación conjunta con la Universidad de Jaén (UJA). Entre sus apreciaciones, en el informe, según informa la Junta en una nota de prensa se señala que en su memoria la UGR han incluido tan solo tres convenios firmados en abril de 2025, referidos a entidades colaboradoras para la realización de las prácticas, pero que no incluyen a la UJA como parte firmante, por lo que no se justifica ni se especifica cómo se garantizará la coordinación, participación y supervisión de los estudiantes de dicha universidad en esta modalidad. En esto días los dirigentes universitarios apelaron a la fortaleza del PTS para decir que no entendía el primer informe desfavorable.

En el comunicado dan más detalles sobre este no y recogen que «no se ha solventado el aspecto relativo a la consideración, por parte de la universidad, de las prácticas externas como optativas, y las justificaciones ofrecidas no abordan de forma suficientemente convincente esta carencia estructural y esencial, especialmente en una titulación del ámbito biomédico, que requiere contacto con entornos clínicos, hospitalarios o de desarrollo tecnológico aplicado».

Continúa diciendo el escrito que «tampoco se incluye una estimación clara y detallada del número de plazas disponibles para esa mención dual, lo que impide valorar su adecuación al volumen previsto de estudiantes matriculados y, por tanto, no permite concluir con las garantías necesarias la disponibilidad suficiente de plazas de este tipo de itinerario. Del mismo modo, y a pesar de que se recoge en la Guía para Verificación de Títulos Universitarios Oficiales, no se ha incluido la información sobre el perfil del personal profesional de las entidades participantes en la formación dual, ni la preparación y experiencia sobre dicho modelo». Un informe por lo que avanza la Junta bastante duro.

Doctorados

Los recursos a los doctorados procedentes del sistema público universitario andaluz han obtenido informe favorable por parte de Accua. Se trata del programa de doctorado en Arquitectura por las universidades de Granada, Málaga y Sevilla y del doctorado en Estudios Sociales y del Trabajo por la Universidad de Málaga.

Este nuevo documento de la comisión de reclamaciones de la Junta ha sido remitido este jueves mismo al Ministerio de Ciencia, que será el que finalmente decida sobre la implantación de todos los títulos.

Desde la Consejería de Universidad, en la nota de prensa han reiterado que tiene el procedimiento administrativo listo para que todos aquellos títulos que obtengan finalmente la verificación por parte del Consejo de Universidades puedan ser adjudicados en el mes de septiembre e inicien su docencia, si así lo determinan las universidades.

El secretario general de Universidades, Ramón Herrera, ha insistido en la posibilidad que tienen las universidades de volver a solicitar en septiembre de este año una nueva evaluación a sus propuestas de verificación de enseñanzas, en vez de esperar a la convocatoria ordinaria de enero de 2026, un proceso en el que desde la Consejería de Universidad «acompañaremos y asesoraremos a la institución académica granadina en todo lo que necesite». Y la nota concluye que «el objetivo es garantizar la puesta en marcha de dichas enseñanzas contempladas en la nueva programación académica para el curso 2026-2027, siempre que obtengan el informe favorable de validación y cumplan con todos los requisitos fijados».

El grado en Ingeniería Biomédica ha despejado incógnitas, pero el de IA sigue en el limbo a 1 de agosto. Las clases en la UGR del curso 2025-2026 comienzan el día 15 de septiembre.

Son los últimos capítulos, pero no los únicos ni los finales. Todo para saber cuándo y cómo se podrá implantar una titulación como la de IA que la UGR ha calificado como estratégica y el tejido empresarial y social ha demandado.