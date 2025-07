El rector de la UGR no descarta empezar en septiembre el grado en IA si el informe es favorable Pedro Mercado espera, si hay una resolución positiva, que la Junta articule lo mecanismos de matriculación y repite que por la Universidad granadina «no va a quedar»

Tras conocerse el viernes, día 18 de julio, que el Gobierno deja en manos de la Junta el futuro del grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (IA) y el de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Granada (UGR) junto, este último, a la Universidad de Jaén, se abrieron nuevas posibilidades temporales para ponerlo en marcha. Siempre que la resolución sea positiva. La Comisión de Reclamaciones del Ministerio solicita a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) que ratifique o cambie su informe inicial, que fue desfavorable. La Consejería de Universidades dijo, el sábado, que resolverá en este mes de julio. Y se espera que sea pronto.

El rector de la Universidad granadina Pedro Mercado valoró este lunes la nueva situación. A la espera de que el informe definitivo sea positivo, también cabe la posibilidad de que sea negativo, de nuevo. En el escenario optimista (que la gente espera tras el lío de las últimas semanas desde que se conociera el día 29 de julio el informe desfavorable) los gestores de la institución universitaria granadina están trabajando para que el grado en IA comience en el curso 2025-2026. Encima de la mesa están todas las hipótesis.

«Por la Universidad de Granada no va a quedar», sostuvo en referencia a que «hagamos hasta el último intento y el último esfuerzo para que si esa celeridad en la toma de decisiones y en la puesta de esos mecanismos extraordinarios de matriculación y todo lo que acompaña a la puesta en marcha del curso fuesen factibles, repito analizado siempre con el rigor que corresponde y con lo que técnicamente pueda ser posible, ahí estaremos». Insistió en que «por la Universidad no va a quedar», valoró. Una expresión que ha utilizado en todo este proceso en varias ocasiones. Tanto después de conocerse el informe desfavorable como antes, cuando antes del día 29 de junio, en mayo pedían una resolución de Accua.

El rector Pedro Mercado habló antes de un acto de entrega de una mención especial de la Universidad granadina al Instituto de Astrofísica de Andalucía por el 50 aniversario de su creación. Recordó, el dirigente universitario, que «estamos a la espera de que Accua se pronuncie sobre esos recursos, en los que hemos reiterado los argumentos que ya se habían dado en su momento al respecto para hacer valer esas titulaciones». Además, hizo hincapié en que «sorpresivamente» el proceso se ha acelerado y saludó «esa rapidez». La UGR presentó los recursos ante el Consejo de Universidades del Ministerio el viernes, día 11 de julio, y la respuesta estuvo el viernes, día 18 de julio. Lo habitual es que se tarde entre un mes y tres meses, según recordó ayer el rector.

Respuesta de la Junta

Ahora, la Junta debe pronunciarse. La comisión encargada de estos trámites está constituida y se espera que la respuesta llegue pronto. «Hay que ser optimistas, que ese recurso prospere y desde la Universidad nos queda esperar y estar preparados para que sea cual sea la decisión seguir actuando», señaló Mercado.

En la hipótesis de que fuera favorable, el rector reseñó que tendría que ver como la Consejería de Universidad articula los procedimientos de matriculación y técnicamente estudiar si es posible y en qué forma. «Repito es un mecanismo que está en manos del Distrito Único Andaluz y a partir de ahí internamente como Universidad prepararnos para poder evaluar y ver si llegaríamos a tiempo», comentó.

A preguntas de los periodistas, trasladó que están estudiando que en el caso de tener el visto bueno, y no se pueda empezar el día 15 de septiembre –día fijado como inicio del curso 2025-2026- cómo hacerlo. «Existen mecanismos dentro del calendario de programas de intensificación que se podrían ver», indicó. «Pero repito no avancemos acontecimientos, no hay que avanzar nada», comentó siendo cauto tras todo lo acontecido en las últimas semanas.

«Hay que estar preparados para cualquier realidad, si es favorable pues evidentemente ver el tiempo y si fuese posible técnicamente esos procesos extraordinarios. Y si no es favorable, vuelta en septiembre a solicitar la verificación con las razones de peso que creo tenemos para que en Granada y en la Universidad de Granada se implanten esos grados», reivindicó.

Sobre el profesorado necesario para el grado de IA, el de Ingeniería Biomédica primero y segundo se imparte en el campus de Linares, dijo que tendrían que hacer el análisis correspondiente y ver sobre todo en Melilla, no tanto en la Escuela de Informática de Granada. «Estamos estudiándolo, nada se improvisa, pero cuando tengamos la decisión», apostilló.

«Estar preparados para lo que corresponda», defendió tras la rapidez en la respuesta a los recursos presentados. Sobre por qué esta celebridad, dijo que «a mí no me corresponde valorar. Los hechos objetivos son lo que son, que la comisión que tenía entre un mes y tres meses ha sido en días, si se solventa saludaremos esa celeridad y estaremos preparados para abordarla».

Sobre la posibilidad de empezar en Granada y no en Melilla o al revés, señaló que todos los escenarios se valorarán cuando tengan los procedimientos que la Consejería ponga a disposición si decide que es posible periodo extraordinario de matriculación y preinscripción en los grados. «Por la UGR no va a quedar estudiar, al menos estudiar, todas las posibilidades que técnicamente sean posibles para que si existiese resolución favorable pudiéramos empezar, que no, estoy convencido que volveremos a solicitar los grados».

Hay que recordar que la UGR aprobó la solicitud de verificación del grado en IA y del grado en Ingeniería Biomédica en septiembre de 2024. Unos estudios que desde el primer momento se presentaron como estratégicos para la Universidad y para Granada, ciudad y provincia. En el periodo de preinscripción apareció como condicionado en el Distrito Único Andaluz. Lo solicitaron, el grado en IA, más de mil estudiantes (sumando todas las preferencias). Hay previstas setenta plazas en Granada y setenta plazas en Melilla. Tras el día 29 de junio conocerse que el informe era desfavorable, los estudiantes que lo habían solicitado, el día 3 de julio, fecha de la primera adjudicación de plazas, obtuvieron plaza en el grado que habían pedido como segunda preferencia (se les llegaba la nota y si no es sucesivos). Desde la propia Consejería de Universidad han apuntado estos días algunos mecanismos factibles para el proceso extraordinario.