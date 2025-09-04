Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Instalaciones de la Escuela Superior de Arquitectura de Granada Alfredo Aguilar

El rector y la ministra de Inclusión clausuran el congreso internacional sobre migración @FOMatPlay

El viernes, 4 de septiembre, a las 13.30 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:18

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado Pacheco, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, clausuran este viernes, a las 13.30 horas, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura el congreso FOM@Play: Migración, identidad y discursos transnacionales, que se ha venido desarrollando desde el pasado martes.

El congreso, que ha permitido reflexionar y ofrecer propuestas en torno a los desafíos y oportunidades que plantea la movilidad humana en el contexto actual, ha contado con la presencia de ponentes de prestigio internacional como Federico Aznar Fernández-Montesinos, Rosa María Rodríguez Izquierdo, Linda Fisher, Ruth Wodak, Laura Alba Juez, Neil Curry, Massimiliano Demata, Izaskun Elorza y Carmen Santamaría, quienes han abordado asuntos tan cruciales como la seguridad, la educación y los discursos migratorios desde una perspectiva multidisciplinar.

Los asistentes al congreso han conocido de primera mano casi 100 relatos de migrantes que combinan historias de frustración y esperanza. Estos testimonios han permitido generar un espacio de diálogo enriquecedor tanto en el ámbito educativo como en la sociedad civil. El congreso, en definitiva, ha logrado su objetivo de difundir experiencias y promover una reflexión profunda sobre la convivencia y las situaciones de exclusión que enfrentan muchas personas migrantes.

FOM@Play: Migración, identidad y discursos transnacionales se enmarca en un proyecto Erasmus+ FOM@Play, liderado por la Universidad de Murcia en el que participan, además de la Universidad de Granada, las universidades de Zaragoza, Perpiñán, Napoli L'Orientale y Parthenope. El congreso ha contado con el respaldo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

