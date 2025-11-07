Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los 34 rankings en los que despunta la UGR

La Universidad granadina lanza un portal en el que incluye todos los listados en los que aparece en un ejercicio de «transparencia» del uso de sus recursos

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:58

Comenta

La Universidad de Granada (UGR) mira con lupa los rankings en los que aparece. Estar en estos listados no es solo cuestión de egos, es ... un buen termómetro para saber cómo evoluciona la institución. Qué hacen sus investigadores y en qué emplean los recursos públicos. A la hora de ir a pedir fondos también es una buena carta de presentación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  2. 2 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  3. 3 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  4. 4

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  5. 5

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»
  6. 6 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  7. 7

    Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales
  8. 8 Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF
  9. 9 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  10. 10 Muere un ciclista inglés de 57 años tras sufrir un desvanecimiento en la N-340 en Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los 34 rankings en los que despunta la UGR

Los 34 rankings en los que despunta la UGR