Una de las pruebas del proyecto NeurSpeechXAI. UGR

El proyecto de la UGR para crear IA que traduzca el pensamiento en voz logra 600.000 euros

En la convocatoria del Ministerio otros dos investigadores de la Universidad granadina consiguen 700.000 euros, superando entre los tres los 1,3 millones

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:32

Comenta

El objetivo es crear una tecnología que permita que el pensamiento del paciente se traduzca en voz. El reto es importante. Hay algunos sistemas piloto ... en Estados Unidos ya. Ahora profesores de la Universidad de Granada (UGR) han logrado una importante ayuda económica para trabajar con algoritmos y tecnología que permita avanzar. Crear un sistema que puedan utilizar los pacientes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

