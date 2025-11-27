El proyecto de la UGR para crear IA que traduzca el pensamiento en voz logra 600.000 euros

El objetivo es crear una tecnología que permita que el pensamiento del paciente se traduzca en voz. El reto es importante. Hay algunos sistemas piloto ... en Estados Unidos ya. Ahora profesores de la Universidad de Granada (UGR) han logrado una importante ayuda económica para trabajar con algoritmos y tecnología que permita avanzar. Crear un sistema que puedan utilizar los pacientes.

José Andrés González López e el investigador principal de la institución universitaria granadina que ha conseguido 598.625 euros. Lo ha hecho en el marco de la convocatoria del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Estatal de Investigación, que ha publicado la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de proyectos de investigación en el ámbito de la Inteligencia Artificial (IA), por la que está previsto conceder 30,9 millones de euros para financiar 69 proyectos de investigación. Uno de ellos es el de José Andrés González López, profesor titular del departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones de la Escuela de Informática y Telecomunicación.

El proyecto ha captado más de millón y medio de euros porque está participado por investigadores de la Universidad del País Vasco y el Centro de Investigación de Mente y Cerebro del País Vasco también. González López ha explicado a este periódico que en el grupo están «muy contentos». Refiere que van a desarrollar tecnología que pueda a ayuda a gente como Stephen Hawking con algoritmos para descodificar el habla.

Pone ejemplos como los sistemas de Siri o Alexa. Ellos irán varios pasos más adelante. Está trabajando, con su grupo de investigación, con la unidad de epilepsia del Hospital Virgen de las Nieves. Con los electrodos que les implantan en la cabeza y también con investigadores del Centro de investigación de Mente, Cerebro y Comportamiento de la UGR.

Otros dos basados en IA

En la Universidad granadina han logrado también financiación, un total de 393.125 euros el profesor de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, Juan de Oña. Para un proyecto de Inteligencia Artificial en sistemas físicos; y Juan Manuel Cuerva Carvajal y Delia Miguel Álvarez, e la Facultad de Ciencias, para otro proyecto de IA en sistemas físicos, un total de 328.750 euros.

El vicerrector de Investigación y Transferencia, Enrique Herrera, ha contado que están «contentos por haber obtenido tres proyectos financiación». A su juicio es «un buen resultado para la UGR».

La duración de los proyectos será de entre tres y cuatro años, está financiada con fondos propios de la Agencia Estatal de Investigación y cada entidad participante recibirá financiación directamente. El objetivo de esta convocatoria es, según el Ministerio «impulsar proyectos de investigación en el ámbito de la IA destinados a dar respuesta a los grandes desafíos científicos, técnicos, sociales y económicos de nuestros días».

Estuvo envuelta en cierta polémica porque se canceló en diciembre de 2024 tras la dana en Valencia y no fueron pocos los investigadores, que entonces, pusieron el grito en el cielo. En la UGR y en el ámbito nacional.

Ahora, han preconcedido un total de 69 proyectos, de los cuales el 65% corresponden a universidades, el 16% al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el 19% restante, a otros organismos de investigación.

En la UGR hay algún catedrático que su grupo concurrió y no ha recibido respaldo económico y ha presentado reclamación.