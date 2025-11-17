Premian un proyecto contra amenazas dron basado en IA y desarrollado en la UGR

Investigadores del Departamento de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica de la Universidad de Granada (ICAR) y del CITIC-UGR han presentado el trabajo Clasificación ... de UAS basado en Inteligencia Artificial para dar soporte a sistemas de defensa antiaérea en el XII Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2025), recientemente celebrado en Zamora. Este proyecto ha recibido el premio Antonio Torres al mejor trabajo, otorgado por la empresa pública ISDEFE –Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E., M.P.–, de referencia en el ámbito de Defensa y Seguridad, de la Administración General del Estado

El trabajo premiado ha sido desarrollado en el marco del proyecto CASIA como un proyecto piloto para el Centro Mixto UGR-MADOC (CEMIX-UGR). En él han participado los profesores Francisco Barranco y Samuel Romero junto con los investigadores Iván Salinas y Álvaro Martínez. Además, contaron con la colaboración de miembros del Ejército de Tierra como el Coronel Bonifacio Gutiérrez de León (MADOC) y el Capitán Jesús A. Molero (Mando de Artillería Antiaérea) y del CEMIX-UGR, el profesor Jesús Banqueri.

El equipo de la UGR, liderado por Francisco Barranco, ha desarrollado un sistema de ayuda a la decisión para la clasificación de amenazas dron o UAV (Unmanned Aerial Vehicles o vehículos aéreos no tripulados) a partir de imágenes. El objetivo principal es el de servir de ayuda a los operadores para que puedan tomar decisiones informadas sobre ese nivel de riesgo de estas amenazas en tiempo real. Durante todo el proyecto, ha sido crucial para el éxito del sistema la cooperación constante con el Ejército de Tierra a través de la Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales –DIDOM–, ya que permitió conocer de primera mano las necesidades operativas de los usuarios finales para buscar soluciones personalizadas a esas necesidades.

Clasificación de UAS basado en Inteligencia Artificial para dar soporte a sistemas de defensa antiaérea ya recibió atención el año pasado cuando los investigadores de la UGR llevaron a cabo una demostración de su sistema en el ejercicio Atlas 24 del Ejército de Tierra, celebrado en San Gregorio, Zaragoza. Durante el mismo, el rey Felipe VI realizó una visita y comprobó el funcionamiento del sistema desplegado e integrado en un sistema real.