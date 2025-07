El precio del crédito en la Universidad está entre los más económicos del país

Andrea G. Parra Miércoles, 23 de julio 2025, 00:25 Comenta Compartir

Las familias hacen cuentas, calculadora en mano, sobre el coste de la matrícula de sus hijos en la Universidad con grandes diferencias si han logrado ... plaza en Granada o tendrán que irse a otra ciudad. El crédito académico no tiene el mismo precio en Andalucía –es igual en todas las instituciones públicas universitarias– que en Madrid, Galicia, Cataluña o Castilla La Mancha. Tener que hacer la maleta porque no se consigue la plaza o porque la carrera deseada no se imparte en la capital de la Alhambra supone un importante desembolso empezando por la propia matrícula. Otra historia es el alquiler y demás gastos de intendencia.

En lo referente a la matrícula, la Universidad granadina está en la parte baja de la tabla. Es de las más económicas en todo el territorio nacional, pero no la más barata. En cambio, Madrid y Cataluña están entre las más caras. La diferencia entre una matrícula de primer año en Andalucía, Madrid, Cataluña, Castilla La Mancha o Galicia es muy dispar. El precio del crédito en el grado en la comunidad andaluza es de 12,62 euros en las públicas. Esto se traduce que en un curso de primero, de 60 créditos, se deben desembolsar en la Universidad granadina, al igual que en el resto de públicas andaluzas, 757,2 euros. En Madrid, dependiendo de la experimentalidad, puede ir desde los 1.015 euros a los 1.240 euros. En el caso de Cataluña es de 1.061 euros. En Andalucía el precio por crédito no se ha aumentado ni disminuido en los últimos años. La bonificación del 99% de la matrícula por crédito aprobado (de segundo en adelante) también se ha mantenido. Esta medida la implantó el Gobierno socialista (2017) y los populares la han conservado. Galicia, por delante En el territorio nacional el costo es muy diferente dependiendo de cada comunidad. Galicia, han dado un paso más para el curso 2025-2026. En marzo, la Xunta informó de que los estudiantes que inicien por primera vez estudios de grado en septiembre no tendrán que pagar ninguna matrícula. En eso le han adelantado a Andalucía. Además, todos los universitarios que ya están en el sistema y que aprueben van a tener asegurada la matrícula gratuita a lo largo de toda su carrera universitaria, «una medida de apoyo a las familias sin precedentes en el conjunto del Estado», decía la administración gallega en una nota de prensa. Hay exigencias estadísticas diferentes dependiendo de las áreas de conocimiento. También mantiene la congelación de las tasas de grado en 11,89 euros el crédito para los estudiantes que no cumplan con los requisitos de la gratuidad. En total, 713,4 euros una matrícula de un curso de sesenta créditos. Más barato que los 12,62 euros de Andalucía. En Castilla la Mancha el precio del grado para el curso 2025-2026 es de 12,13 euros; en total, el curso cuesta 727,8 euros. Puede llegar hasta los 1.132,2 euros el año académico entero, dependiendo de la experimentalidad –que suelen ser las carreras más técnicas y ciencias de la salud–. Con el coste de 18,87 euros por crédito. A la zona de las más económicas se suma Canarias, cuyo precio en el grado suele estar en los 12,50 euros. Una comunidad con bonificaciones del 99%, desde el curso 2019-2020 es Extremadura también. Los precios por crédito, para quien no tenga la bonificación, dependerán del grado de experimentalidad, al menos así ha ocurrido en los últimos años. Va desde los 9,88 a los 17,74 euros, en el curso 2024-2025, por ejemplo. Desde 16,92 euros En Madrid, que es punto de destino de granadinos, el precio varía dependiendo de diferentes variables, entre ellas la experimentalidad. Va desde los 16,92 euros a los 20,68 en primero. Por otra parte, la matrícula por primera vez en un grado universitario en una universidad pública de Cataluña, el precio por crédito es de 17,69 euros –desde este curso 2025-2026 ya no diferencian entre coeficientes de estructura docente–. En estos dos territorios ha habido en los últimos años un reajuste con tendencia a la permanencia o a la baja. En Andalucía en todas las ramas del conocimiento el precio es 12,62 por crédito, en primera matrícula, pero si se suspende se paga más. Aumenta a partir de la cuarta matrícula, 75,75 euros por cada crédito. Así, una sola asignatura de diez créditos puede costar más de 750 euros. En este caso también hay grandes diferencias, en Castilla La Mancha la cuarta y sucesivas matrículas el precio máximo es de 113,20 euros por crédito. Por lo que una sola materia de diez créditos cuesta 1.130 euros. En Madrid, es de 136,44 euros por crédito el de máxima experimentalidad, por lo tanto, una única materia de diez créditos supone un desembolso superior a los 1.360 euros. No es lo mismo estudiar en una comunidad o en otra ni tampoco aprobarlo todo o suspender varias veces. Un detalle importante, quien tiene beca del Ministerio no paga matrícula si cumple los requisitos económicos y académicos.

