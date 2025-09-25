La plataforma universitaria a favor del pueblo palestino suma más de mil firmas Entre ellas están las de los rectores anteriores

El manifiesto en apoyo y solidaridad con el pueblo palestino impulsado por un grupo de profesoras, profesores, personal técnico de gestión, administración y servicios (PTGAS) y estudiantes de la Universidad de Granada (UGR) suma más de mil firmas en poco más de una semana. El colectivo, que reunió el día 17 de septiembre a una treintena de personas en Derecho, ha articulado «una plataforma para denunciar públicamente lo que consideran una atrocidad intolerable: el genocidio que el Estado de Israel está perpetrando contra el pueblo palestino».

El manifiesto está encabezado por Federico Zurita Martínez, Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara, Belén Habboob Martos, José Antonio Pérez Tapias, Roque Hidalgo Álvarez, Amparo Ferrer Rodríguez, Francisco Sánchez Montes y le siguen más de cien firmas más. Este jueves, día 24 de septiembre, sumaba más de mil rúbricas. Entre ellas las de quienes fueron rectores de la Universidad granadina en los últimos años. Pascual Rivas, Lorenzo Morillas, Francisco González Lodeiro y David Aguilar y Pilar Aranda.

En el listado de firmantes hay estudiantes, investigadores, miembros del PTGAS y del profesorado e incluso algún antiguo alumno y alumna. Hay una representación de prácticamente todos los centros universitarios. Hay profesores eméritos, como José Luis Verdegay, Inmaculada Arias, Eduardo Battaner y Rafael Peinado, entre otros; así como jubiladas y jubilados de reconocida trayectoria: Aron Cohen, Antonio Chacón, Mercedes del Amo, Pilar Ballarín y Enriqueta Barranco.

Ha firmado también Luis García Montero y entre los profesores Juan Calatrava, Rafael Cano Guervós, Mikel Astrain, Andrés Adroher, Salvador del Barrio, Carmen Caballero, María Isabel Cabrera, Francisco Carrión, José Antonio González Alcantud, Fernando Cornet, Miguel Ángel del Arco, Manuel Díaz Carrillo, Teresa Espejo, entre otros muchos.

El manifiesto comienza recordando y defendiendo que la Universidad, reconocida como una de las fuerzas vivas de la sociedad, «no puede permanecer impasible ante las injusticias y calamidades que siguen causando sufrimientos indecibles a tantos pueblos en distintas partes del mundo. Su misión no se debe limitar a la formación académica y a la investigación científica, sino que también como un deber moral ineludible, debe conllevar la responsabilidad de despertar la conciencia crítica y de alzar la voz frente a los atropellos que hieren la dignidad humana». Todo en un momento de alta tensión a nivel internacional.

Hay que recordad que esta semana la UGR, a través de su rector, Pedro Mercado, ha confirmado que recurrirá la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha anulado el acuerdo por el que suspendió sus colaboraciones académicas y científicas con instituciones israelíes. El alto tribunal andaluz considera que es «discriminatorio» e incluye medidas que «vulneran los derechos fundamentales». Revocó el fallo dictado en marzo por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Granada, que había avalado la legalidad de la decisión de la UGR. Esta decisión de la institución universitaria fue llevada a los tribunales por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio.