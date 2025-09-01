Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Obras en la piscina de Fuentenueva este lunes Pepe Marín

La piscina de Fuentenueva estará en el primer trimestre de 2026 tras superar nuevos problemas estructurales

La Junta aumenta el presupuesto en más de ochocientos mil euros y supera los 5,3 millones de euros

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:54

Los arcos de madera lucen ya en la piscina olímpica de Fuentenueva. La forma está más que definida. Desde el edificio que acogerá los vestuarios ... y la sala polivalente, como la de la última planta con grandes ventanales, dejan ver la magnitud de esta instalación, que lleva «diecisiete años cerrada» y que abrirá en 2026 a la comunidad universitaria y el resto de vecinos de la ciudad. La estructura estaba más dañada de lo que habían previsto, por lo que el presupuesto se ha aumentado en más de ochocientos mil euros y supondrá más de 5,3 millones de euros. La fecha prevista «tras estos inconvenientes» de finalización de obra es el primer trimestre de 2026.

