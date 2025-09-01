La piscina de Fuentenueva estará en el primer trimestre de 2026 tras superar nuevos problemas estructurales

Los arcos de madera lucen ya en la piscina olímpica de Fuentenueva. La forma está más que definida. Desde el edificio que acogerá los vestuarios ... y la sala polivalente, como la de la última planta con grandes ventanales, dejan ver la magnitud de esta instalación, que lleva «diecisiete años cerrada» y que abrirá en 2026 a la comunidad universitaria y el resto de vecinos de la ciudad. La estructura estaba más dañada de lo que habían previsto, por lo que el presupuesto se ha aumentado en más de ochocientos mil euros y supondrá más de 5,3 millones de euros. La fecha prevista «tras estos inconvenientes» de finalización de obra es el primer trimestre de 2026.

Todos estos datos fueron facilitados este lunes, 1 de septiembre, en la visita que giraron las autoridades. La Junta de Andalucía, a través de su Agencia de Obra Pública, es la encargada de la actuación. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, recorrió las instalaciones acompañada de la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, y el rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado. También participaron otros mandatarios de la política local y de parte del equipo de gobierno de la institución universitaria. Una visita que coincidió con la apertura de las facultades y escuelas universitarias tras el cierre veraniego del mes de agosto.

Ampliar La consejera de Fomento, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, visitan las obras. P. Marín

Díaz explicó que encaran una nueva fase tras solventar problemas estructurales detectados en el edificio original, que se han resuelto con un modificado que ha supuesto un incremento del presupuesto. En esencia, se conserva el mismo proyecto, pero se han afrontado cuestiones de reforzamiento y adecuación. La estructura deja ver ya una instalación anhelada por los universitarios y granadinos en un enclave céntrico con el metro al lado.

La única olímpica

La piscina de los paseíllos universitarios es la única de dimensiones olímpicas en la capital. La rehabilitación, que era fundamental para poder abrirla de nuevo, forma parte del conjunto de actuaciones compensatorias de la administración autonómica por las obras del metro.

En la actualidad, las intervenciones, como se pudo ver este lunes, están centradas en trabajos de albañilería y revestimientos, después de se hayan realizado obras de ampliación, reparación, refuerzo y protección de la estructura. El cerramiento de la fachada, el enfoscado del techo del sótano y la preparación de los suelos en el interior del edificio también han comenzado. La estructura de hormigón armado, por otra parte, ha sido reparada de los daños que ha tenido tras el paso del tiempo.

La construcción de madera laminada de la cubierta, como se ha indicado, ya es visible. También está acondicionada la superficie del vaso de la piscina para proceder después de su impermeabilización y revestimiento.

La remodelación incluye la renovación completa del vaso de la piscina de 50 metros, con impermeabilización y revestimientos de gres porcelánico, así como la instalación de una estructura de madera laminada, material idóneo tanto para exterior como para ambientes con alto grado de humedad, sobre la que descansará una cubierta textil desmontable en verano, lo que garantizará tanto la eficiencia energética en invierno como la apertura y ventilación en el período estival.

Ampliar Pedro Mercado, rector de la UGR, supervisa las obras. P. Marín

El edificio anexo dispondrá, además, de nuevos vestuarios, recepción de usuarios, un espacio multiusos con vistas al vaso de la piscina, que este lunes llamó la atención y recibió algunos piropos por parte de los visitantes, y accesibilidad plena gracias a escaleras y ascensores. La urbanización del entorno reforzará la accesibilidad y modernizará el espacio exterior con nuevos pavimentos, mobiliario y zonas ajardinadas, según informó la consejería.

La consejera Díaz ensalzó el trabajo realizado de la mano del resto de instituciones, en este caso de la universidad granadina y del Ayuntamiento, para, «de manera conjunta, desde el diálogo, desde el consenso, buscar soluciones para continuar progresando y mejorando la vida y de los ciudadanos de Granada y de los universitarios».

«Hoy podemos estar satisfechos, porque podemos decir que en el primer trimestre esta piscina será una realidad para los granadinos y para la comunidad universitaria», incidió Díaz una vez superados todos los inconvenientes encontrados y aprobado el incremento del presupuesto. En julio aprobaron un modificado del presupuesto inicial de 882.776 euros para afrontar actuaciones adicionales en la estructura del edificio.

Proyecto «pionero»

Por su parte, la alcaldesa, Marifrán Carazo, agradeció a Díaz esta nueva fase de la obra y valoró que «cuando las administraciones trabajamos juntas, salen adelante proyectos que marcan el camino para la Granada para vivir que estamos construyendo». La regidora comentó que «se trata de un proyecto muy singular, pionero, y que nos va a servir también como referencia al Ayuntamiento, tengo que decirlo, para poder rehabilitar otras infraestructuras parecidas, como nuestra piscina del Zaidín, en esta dirección». «Luego contemplamos un proyecto similar en otra piscina de nuestra ciudad, en el complejo deportivo de Núñez Blanca, también una vez que se resuelva la convocatoria de fondos europeos para dar continuidad, para seguir sumando recursos como este en nuestra ciudad, en todos los barrios», concluyó.

El rector aludió, en esta línea, a la coordinación entre instituciones y que la piscina de Fuentenueva vaya a ser un espacio abierto a la ciudad. Agradeció el trabajo de la Junta y recordó que se desbloqueó cuando Carazo fue consejera. Ya queda menos para ofrecer a la ciudad y la Universidad esta instalación como «un espacio de disfrute, salud e investigación».

De momento, la imagen es otra. Ya no es la de los matorrales ni la valla con pequeños rotos que dejaba ver el mal estado de la piscina y del resto del recinto. Ahora, la obra permite visualizar lo que será una piscina renovada y que seguirá siendo olímpica.