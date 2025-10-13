Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fachada de Políticas y Sociología. Blanca Rodríguez

Las pintadas que emborronan las fachadas de la UGR

Las facultades sufren el vandalismo de los grafiteros, especialmente en el aulario de Derecho o Políticas

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025, 22:59

Comenta

Las manifestaciones y concentraciones en la comunidad universitaria granadina viven, desde hace años, una etapa de adormilamiento. Nada que ver con aquellos cursos en los ... que había encierros en facultades y escuelas. Lo hacían para protestar por cuestiones domésticas y reivindicar, por ejemplo,  baños multigénero en los centros. Recorrían la Gran Vía clamando por precios más justos en el alquiler de viviendas para ellos y para los jóvenes en general. Y cogían el micrófono para reivindicar causas sociales. Tras tanto tiempo callados, los universitarios, este comienzo de año académico (y una breve incursión en el pasado), se han movilizado para pedir el cese de la guerra de Israel contra Gaza.

