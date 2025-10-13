Las pintadas que emborronan las fachadas de la UGR

Las manifestaciones y concentraciones en la comunidad universitaria granadina viven, desde hace años, una etapa de adormilamiento. Nada que ver con aquellos cursos en los ... que había encierros en facultades y escuelas. Lo hacían para protestar por cuestiones domésticas y reivindicar, por ejemplo, baños multigénero en los centros. Recorrían la Gran Vía clamando por precios más justos en el alquiler de viviendas para ellos y para los jóvenes en general. Y cogían el micrófono para reivindicar causas sociales. Tras tanto tiempo callados, los universitarios, este comienzo de año académico (y una breve incursión en el pasado), se han movilizado para pedir el cese de la guerra de Israel contra Gaza.

Lo que no ha desaparecido son las pintadas, los borrones en las paredes de diferentes facultades y escuelas en los campus granadinos. En colorines, y a veces en negro, manchan y ensucian el patrimonio de la institución universitaria. Vandalismo que no se sabe en muchos casos quién lo incita y realiza. Puede que no sean integrantes de la comunidad universitaria. Otra veces dejan la pintada con el sello de algún colectivo.

El aulario de Derecho es una de las dianas de este tipo de acciones. Borran, aunque no se van del todo, y se pueden ver las últimas rayas y letras junto a la que han intentado eliminar. Este edificio es obra 'nueva' por lo que no es tan costoso limpiarlo. Aún así los borrones antiguos conviven con los nuevos y no se puede estar repintando la fachada y aledaños cada mes. Más trabajosas y costosas son las pintadas en la Facultad de Derecho, en el antiguo colegio San Pablo con catalogación de BIC. En la fachada principal, que da a la plaza de la Universidad, se frenaron las gamberradas en forma de borrones hace tiempo. Disuadieron la vigilancia y las multas.

En la Facultad de Derecho eran un auténtico quebradero de cabeza para gestores anteriores. Alguno llegó a decir: «Hemos tenido que llegar a temporizar las intervenciones porque es mucho dinero».

Otro de los espacios objeto del vandalismo es la Facultad de Ciencias Políticas. Este inmueble tiene valor histórico para la propia universidad, pero la infraestructura no tiene trascendencia patrimonial-artística. Lo que no exime que las pintadas ocasionen contratiempos y manchen la imagen de este centro. Y en Fuentenueva también se cuelan las letras donde no tienen que estar, donde no pintan nada.