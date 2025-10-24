Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El director de IDEAL, Quico Chirino, Pepe Moreno, Angélica Hoyos y Mónica Cabarcas, en el Foro de Paz. Ariel C. Rojas

El periodismo y la comunicación con ética, claves para una sociedad pacífica

El Foro de Paz reúne a profesionales en un panel que analiza el papel de los medios tradicionales y las redes sociales, lo que interesa y la responsabilidad social

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:27

Comenta

El II Foro Internacional de Paz Granada 2025 ha puesto esta semana el foco en el análisis y las propuestas para un mundo más seguro ... y sin guerras. Lo está haciendo porque las ponencias y acciones continúan hasta este sábado, con la participación de profesionales de múltiples ámbitos. Todos aportan sus reflexiones y alguna notas de qué hacer. Este jueves, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada (UGR) acogió un panel sobre 'Comunicación, periodismo y paz: Narrativas éticas en la construcción de la verdad y la memoria'. Encima de la mesa estuvo el debate constante sobre los medios de comunicación tradicionales (término más utilizado, pero no el único en estas referencias) y las redes sociales. Contado a través de experiencia en España, Colombia y otros territorios.

