El periodismo y la comunicación con ética, claves para una sociedad pacífica

El II Foro Internacional de Paz Granada 2025 ha puesto esta semana el foco en el análisis y las propuestas para un mundo más seguro ... y sin guerras. Lo está haciendo porque las ponencias y acciones continúan hasta este sábado, con la participación de profesionales de múltiples ámbitos. Todos aportan sus reflexiones y alguna notas de qué hacer. Este jueves, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada (UGR) acogió un panel sobre 'Comunicación, periodismo y paz: Narrativas éticas en la construcción de la verdad y la memoria'. Encima de la mesa estuvo el debate constante sobre los medios de comunicación tradicionales (término más utilizado, pero no el único en estas referencias) y las redes sociales. Contado a través de experiencia en España, Colombia y otros territorios.

Los panelistas fueron Quico Chirino, director de IDEAL; Magdalena Trillo, periodista y profesora de la UGR; Mónica Cabarcas, especialista internacional en derechos humanos, comunicación con enfoque ético e interseccionalidad, que fue presentada como ponente destacada en el II Foro Internacional de Paz; y Angélica Patricia Hoyos Guzmán, Universidad del Magdalena de Colombia. La mesa fue moderada por Pepe Moreno Luaces, redactor de IDEAL. Hubo aportaciones muy interesantes sobre la situación actual y las nuevas herramientas que se deben buscar en un mundo que no es fácil.

Hoyos, que habló de comunicación y poesía, de los mensajes que se transmiten y los canales, abogó por «buscarle sentido a la vida» en especial en el caso de los más jóvenes. En sus diversas intervenciones apostó por educar en lo que «nos toca el corazón». En el caso de los consumidores de los medios y los nuevos influencers reiteró la importancia de educar en lo que «consumimos» y lo que «creamos».

El afán de destruir de las redes

En periódicos como IDEAL, su director aportó algunos apuntes sobre la «preocupación vivida a poco metros de aquí» el pasado miércoles. Se refería al acto de Vito Quiles en la plaza de la Universidad, del que este periódico, con la decisión del director, no se obvió, ni tampoco se «espoleó ni sobredimensionó». Sin embargo, en la versión online tuvo un gran impacto. Fue la información más vista. Recordó una conversación el mismo miércoles por la tarde con el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, también profesor de la UGR. «Se nos ha pasado el efecto de la vacunación entre guerras», citó. También refirió a Enrique Baca y la construcción del enemigo. Lamentó, Chirino, que en la actualidad no hay adversarios, hay enemigos. Y el afán por destruir al contrario. En las redes sociales ocurre mucho de eso.

Entre sus reflexiones advirtió que «si yo me paso, tengo repercusiones». Puso el ejemplo de la niña que se suicidó hace unos días en Sevilla. Las fotos de las supuestas acosadoras que se han publicado en redes sociales. Denunció que en cuentas particulares no hay compromiso, deber ni obligación.

Dejó claro que «no me estorban ni asustan» las redes sociales, pero sí reclamó que «todo el que comunique tenga las mismas reglas». Habló de la labor que realiza IDEAL, con más de trescientos contenidos al día y defendió el papel del periodismo. En alusión a un tema de plena actualidad, como la crisis de los cribados de mama en Andalucía que denunció un periodista, el grupo Prisa y después acompañaron el resto de medios. No fue otro político quien denunció ni provocó que «estemos donde estamos».

Entre el público también hubo una intervención relacionada con el pago. Chirino fue claro: «Ninguna información es gratis». Ni la de la redes sociales porque siempre hay alguien que la paga. Trillo subrayó que «el buen periodismo es caro». Disertó sobre el esfuerzo que se hace en las redacciones, de la crisis de credibilidad y las nuevas propuestas para comunicar.

Mónica Cabarcas relató su trabajo en la comisión de la verdad, de la geografía del consumo y como en Colombia compran paquetes para tener acceso online a cuentas de influencers, pero no de periódicos. Recordó que las redes sociales hicieron que en Colombia, por ejemplo, saliera el no cuando votaron para si querían la paz.