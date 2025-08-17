Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las obras ya no son para el verano en la UGR

La situación económica llevó el acondicionamiento a un segundo plano, aunque hay necesidades, según el plan del curso pasado, por valor de 189 millones de euros

Andrea G. Parra

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:57

Las obras de mantenimiento ya (casi) no son para el verano, al menos en los campus universitarios granadinos. Si antaño en la Universidad de Granada ( ... UGR) los meses estivales eran aprovechados para acondicionar la casa –en este contexto, facultades, escuelas y centros administrativos– y ponerla a punto para el resto del año, no es el caso este 2025. Las intervenciones son mínimas. No hay reformas ni nuevas edificaciones ni durante el curso ni los meses sin clases, por lo que se puede decir que las obra no son ni para el verano ni el invierno.

