El nuevo laboratorio de la UGR en la vanguardia de las comunicaciones e investigaciones en 5G y 6G

Nada más entrar a la habitación, las máquinas y los artilugios llaman la atención. En el centro hay una especie de aparato marrón, que puede recordar, en un primer momento, a una almendra. Es una almendra de la NASA, así la denominan los investigadores y es el referente para mediciones y estudios. Está en una de las dependencias del Laboratorio singular de tecnologías inalámbricas (SWT-Lab) de la Universidad de Granada (UGR), que es «único». Investigan para llegar a la transferencia a tiempo real, a que la cobertura de los móviles sea óptima y a localizar con el radar un avión, un dron o cualquier otro objeto y poder identificarlo en un instante, algo tan necesario en estos momentos en que los ataques bélicos atemorizan al mundo. Es un laboratorio en el que trabajan con 5G y 6G a unas velocidades, en ocasiones, superiores hasta cien veces a las de uso comercial.

Esos aparatos que para el común de los mortales llaman la atención por su vistosidad, son herramientas fundamentales para la denominada huella radar, que ayuda a detectar e identificar objetos, por ejemplo. Los investigadores de este laboratorio, sita en el campus de Aynadamar de Granada (y no en Estados Unidos) analizan con las técnicas más innovadoras cómo mejorar los sistemas de detección para ver si son enemigos o amigos. En otra habitación hay una cámara en la que investigan el comportamiento de las señales. Juan Elías Galeote, investigador, explica cómo trabajan con modelos que permiten los cien gigahercio (GHz). En una red wifi actual se funciona con 2,4 GHz.

Más pequeña es la cámara, dicen que única en el mundo, en la que a través de cuatro espejos y simuladores analizan el comportamiento de las antenas y el rebote de las señales, etcétera. Avanzan en la investigación para que no nos quedemos sin cobertura en nuestros teléfonos móviles. Al lado otra cámara está totalmente aislada, ninguna señal entra ni sale. Sirve, entre otras cuestiones, para certificar dispositivos de empresas, por ejemplo, para que sus frecuencias no se interrumpan con otras.

Todo forma parte de la ampliación del Laboratorio singular de tecnologías inalámbricas, que consiguió del Ministerio de Transformación Digital tres millones de euros para los nuevos equipos. Están en el Centro de Empresas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CETIC) de la UGR. Al lado, en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (CITIC) están los simuladores y aparataje 'antiguos' con los que han trabajado hasta ahora y lo seguirán haciendo porque también son punteros. En total, con los tres millones últimos y los anteriores, este laboratorio ha logrado cinco millones de euros en infraestructuras.

Los equipos, que están instalados en el CITIC están siendo utilizados para análisis del comportamiento de antenas, en una cámara, por ejemplo, que recuerda a alguna de las escenas de El señor de los anillos, con triángulos de esponja. También hacen caracterización de materiales y diseñan sus propios chips, con grafeno, para análisis de comunicaciones. Es un espectáculo ver todo lo que hacen y pueden aportar al tejido productivo y social.

Todas estas instalaciones las recorrieron este martes, representantes de una veintena de empresas e investigadores (había unas cuarenta personas) que pudieron ver que la Universidad granadina ofrece equipos e investigación puntera en el mundo. Esos equipos pueden ser 'utilizados' por las empresas, por ejemplo, a través de la firma de contratos. Hay en vigor varios, por un valor de unos ochocientos mil euros.

Toda esta tecnología desarrollada para sistemas 5G-6G tiene aplicaciones duales para los sistemas RF (de radiofrecuencia) y radar. De momento, ha despertado el interés de compañías como Indra o Airbus. Fueron los nombres que expusieron, aunque en ese listado hay ya una veintena de empresas. Al que se suman una veintena de universidades del ámbito internacional con las que trabajan.

Todos estos datos los explicaron el director del CITIC, Francisco Gámiz; Juan Francisco Valenzuela, coordinador del grupo de investigación de tecnología inalámbrica que gestiona el laboratorio singular; y el vicerrector de Transformación Digital, Gabriel Maciá.

Valenzuela destacó que «este laboratorio es singular porque permite el desarrollo de tecnologías para 5G y 6G que son únicas a nivel mundial». Entre algunas de las particularidades apuntó que muestra unas medidas en cámara reverberante de un sistema de comunicaciones a 140 GB. ¿Qué son los 140 GB? «Significa que nos permitiría velocidades de transferencia de películas en segundos, es decir, aumentaría la velocidad y es el único sistema en España que en la actualidad en tiempo real hace transferencias a 140 GB», describió. También analiza la compatibilidad electromagnética para ver que las nuevas tecnologías que se desarrollan sean compatibles con las actuales.

El investigador señaló que otra característica es que en el futuro se podría permitir las comunicaciones holográficas. «Parecería, como una película de ciencia ficción, en la que se podría transmitir una especie de holograma e intentar transmitir otra serie de sensaciones que se está investigando, como sensaciones de olores o algunas sensaciones táctiles», avanzó.

Gámiz resaltó que «estamos en un entorno privilegiado en esta pequeña almendra de la ciudad de Granada, en el campus de Aynadamar, con la Escuela Informática y Telecomunicación, el Centro de Investigación en Tecnología de la Información y las Comunicaciones y Centro de Empresas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Tenemos toda la cadena de valor, desde la formación, la investigación hasta la transferencia a las empresas».

Maciá presumió de ser un laboratorio «puntero a nivel mundial y europeo». Agregó «permite hacer medidas de equipamiento de antenas, equipamiento electromagnético en unas condiciones, que no son posibles hacer en otro lugar ahora mismo en el mundo». Llevan a cabo investigaciones «muy buenas en el ámbito del 5G y del 6G para las comunicaciones futuras e impulsar nuevos servicios para la para la sociedad».

Materiales emergentes cómo polímeros para, por ejemplo, emplear materiales más sostenibles en las placas de los teléfonos; o materiales cerámicos y metamateriales para poder desarrollar las innovaciones en los sistemas 5G. También la caracterización de dispositivos hasta 330 GHz y con hasta 4 fuentes de señal/interferencia siendo el sistema único a nivel mundial o pruebas de compatibilidad electromagnética con los futuros sistemas 6G, además de demostraciones reales de sistemas de comunicaciones 6G funcionado así como de superficies reconfigurables inteligentes para 6G que permiten mejorar la cobertura. Son solo algunos ejemplos.

La maquinaria ya está en marcha para multiplicar las colaboraciones con el sector empresarial y con el ámbito académico, tanto nacional como internacional. Este nuevo laboratorio integrará investigadores de varios campos, produciendo colaboraciones cruzadas. La infraestructura impactará en campos tan diferentes como las comunicaciones 5G y 6G (incluyendo industria 4.0, ciudades inteligentes, e-salud), ciencia de los materiales, dispositivos RF, seguridad, computación paralela, electrónica de comunicaciones e IA, siendo de gran impacto en la sociedad. Quizás den con la tecla para que tengamos cobertura móvil en todos sitios y a todas horas.

Más de 15 millones de euros y cuatro laboratorios singulares en la Chana Es un auténtico polo científico tecnológico con investigaciones punteras y equipos únicos. Está en el campus de Aynadamar, a espaldas de la Escuela de Informática y Telecomunicación de la UGR. El Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (CITIC) es una auténtica joya tecnológica, que debería ser más conocida. Alberga cuatro laboratorios singulares: El Laboratorio de Nanoelectrónica, Grafeno y materiales bidimensionales; Laboratorio de tecnologías inalámbricas inteligentes, que se inauguró este martes la ampliación; Laboratorio de materiales y electrónica impresos; y Laboratorio de tecnologías 5G/6G. En el CITIC trabajan 31 grupos de investigación, que se traduce en una vinculación de 200 investigadores permanentes y unos 150 en formación. «Es un entorno único, donde comparten espacio cuatro laboratorios singulares», destacó Francisco Gámiz, director del CITIC. La inversión que han recibido en infraestructura para poner en marcha estos laboratorios supera los 15 millones de euros. Todo eso en diez años. El listón está alto, pero el objetivo es seguir creciendo y aportando investigación a la sociedad y colaborando con empresas y todo tipo de instituciones.