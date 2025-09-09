El nuevo doble grado en Estudios Franceses y Filología Hispánica de la UGR empieza sin lista de espera

El único nuevo título que la Universidad de Granada (UGR) oferta para el curso 2025-2026 no ha despertado gran interés entre los aspirantes a ... comenzar su carrera universitaria. El doble grado en Estudios Franceses y Filología Hispánica aparece con un cinco de nota de corte y sin lista de espera en la fase ordinaria. Y ofertaba diez plazas.

El programa académico de doble grado de Estudios Franceses y Filología Hispánica fue aprobado en Consejo de Gobierno el 21 de febrero de 2025. Los horarios de docencia, la página web indicaba cuando se presentó que «con carácter general, las asignaturas del grado en Estudios Franceses se cursarán en horario de mañana y las del grado en Filología Hispánica en horario de tarde». Es un título de la Facultad de Filosofía y Letra, sita en el campus de Cartuja.

En la fase extraordinaria, para los que hicieron la prueba de acceso extraordinaria, que está ahora en marcha, ya no aparece el doble grado en Estudios Franceses y Filología Hispánica en el listado de 'sin lista de espera'. Está en el listado con un 5 y el anuncio en la segunda adjudicación de «aún sin ofertar». Sí está el grado en Estudios franceses. En esta fase el listado de titulaciones es superior a cuarenta con y sin lista de espera. El plazo de matrícula y/o confirmación de lista de espera en esta segunda adjudicación cerró ayer lunes.

Fase ordinaria

Por otra parte, en el listado de titulaciones sin lista de espera en la fase ordinaria, en la que aún hay listas de resultas hasta el mes de octubre, hay títulos de la capital granadina y también de Ceuta y Melilla. Algo más de una treintena. La UGR oferta casi un centenar de títulos con los que se repiten en sus campus.

En Granada en ese listado sin lista de espera, con un 5, había en la fase ordinaria títulos como Antropología social y cultural, Arqueología, Ciencias Ambientales, Ciencias Políticas, Estudios Árabes e islámicos, Estudios franceses, Filología Hispánica, Geografía, Geología, Historia, Historia del Arte, Historia y ciencias de la música, Información y documentación, Lenguas Modernas y sus literaturas, Literatura comparada, Relaciones laborales, Sociología, Traducción e Interpretación en alemán, Traducción e Interpretación en francés, Traducción e Interpretación en francés y Turismo y Turismo.

En el listín están incluidos también el grado en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial y el grado en Ingeniería Biomédica. Con letra en rojo al lado en la que está escrito: «Aún sin oferta». Apareció en el Distrito Único como condicionado. Recibió 1.121 solicitudes para el curso 2025-2026. Las peticiones en primera y segunda preferencia (368) suponían en Granada cinco veces más que las plazas ofertadas, que eran setenta. En cuanto al nuevo grado en Inteligencia Artificial en el campus de Melilla las solicitudes habían sido tres por cada plaza ofertada, que eran setenta, por lo tanto 210. Las peticiones en primera y segunda preferencia (65) se quedan por debajo de la oferta total de plazas. Desapareció de DUA días antes de la primera adjudicación a primeros de julio, tras recibir el primer informe desfavorable de la Agencia de Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua).

En la fase extraordinaria ya no están los grados de IA ni de Ingeniería Biomédica. El número de títulos que se quedó la nota de corte en las adjudicaciones ya hechas es cercano a la treintena, según aparece en el Distrito Único Andaluz.

Durante las próximas semanas habrá diferentes listas de resultas. Las clases en la UGR comenzarán el día 15 de septiembre. El próximo lunes volverá el bullicio a las aulas y las lecciones magistrales.