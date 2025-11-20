Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nuevas rampas y bucles magnéticos mejoran la accesibilidad de la Escuela de Caminos

La colaboración de la propia Escuela, junto a la Fundación ONCE y el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, ha resultado fundamental en estas actuaciones técnicas

Ideal

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:21

Las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UGR son más accesibles. Varias intervenciones recientes han permitido ... construir dos rampas: una que facilita el acceso al escenario del Salón de Actos y otra en una de las aulas, además de la eliminación de algunos asientos con el fin de aumentar los espacios disponibles para sillas de ruedas.

