Nuevas rampas y bucles magnéticos mejoran la accesibilidad de la Escuela de Caminos

Las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UGR son más accesibles. Varias intervenciones recientes han permitido ... construir dos rampas: una que facilita el acceso al escenario del Salón de Actos y otra en una de las aulas, además de la eliminación de algunos asientos con el fin de aumentar los espacios disponibles para sillas de ruedas.

También se han instalado, en el propio Salón de Actos, en el Salón de Grados y en dos conserjerías del centro, bucles magnéticos para personas con discapacidad auditiva. Estas actuaciones han quedado finalizadas de cara a la celebración en la Escuela del VII Congreso Internacional 'Universidad y Discapacidad' de Fundación ONCE, que tiene lugar del 19 al 21 de noviembre.

La colaboración de la propia Escuela, junto al Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UGR y el apoyo de la Fundación ONCE, han resultado fundamentales para la ejecución de este proyecto de accesibilidad.

Además, en este sentido, la Escuela de Caminos cuenta con ascensores que incorporan anuncios de voz y sensores que evitan el cierre de puertas, un acceso por la zona de Paseíllos 100% accesible y aseos accesibles en todas las plantas.