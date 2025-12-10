Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antonio Osuna, Susana Vílchez, Jennifer Solano y Luis Miguel de Pablos, investigadores del Instituto de Biotecnología y desarrolladores de la tecnología. Ideal

Una nueva tecnología granadina para evitar las infecciones por parásitos presentes en jamones, salchichones y lomos

Científicos de la UGR, junto a la empresa Sánchez Romero Carvajal (bajo la marca 5J), han diseñado un método pionero para detectar el Toxoplasma gondii en la carne curada

Ideal

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 11:57

Un equipo de investigadores del Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada, junto a la empresa Sánchez Romero Carvajal (bajo la marca 5J), ha ... desarrollado una nueva herramienta molecular que facilita la detección de parásitos infectivos en alimentos cárnicos, aportando una solución más rápida, sensible y ética frente a los métodos tradicionales.

