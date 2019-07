Nueva exposición de arte contemporáneo y educación infantil sobre la diversidad, en el Museo Memoria de Andalucía La exposición multisensorial 'Las mil formas de tejer la diversidad en clave de abstr-acción. Arte Contemporáneo y Educación Infantil', producida por la UGR y CajaGranada Fundación, se puede disfrutar hasta el próximo 31 de julio y, posteriormente, entre el 1 y el 15 de septiembre R. I. GRANADA Miércoles, 10 julio 2019, 13:29

«Las mil formas de tejer la diversidad en clave de abstracción. Arte Contemporáneo y Educación Infantil» es un entorno artístico y educativo multisensorial que pretende aproximar de forma simbólica, creativa y lúdica temas de diversidad a la infancia. Expresiones actuales como «Atención a la diversidad», «respuesta a la diversidad» y «educación en la diversidad» que hacen referencia a un modelo extensivo de las diferencias, a las nuevas expresiones relacionales y socioculturales que nacen.

En la sociedad actual surgen nuevas formas de relacionarse y también nuevas identidades que no dejan de influir en las creencias y en las tradiciones culturales, en los comportamientos y en los modos de ser de las personas generando una fragilidad identitaria que puede derivar aspectos emocionales y relacionales. Contexto socioeducativo que demanda una formación en la diversidad desde la infancia que garantice los principios de igualdad y justicia social para todas las personas. De esta necesidad nace este proyecto educativo artístico basado en una investigación-acción orientada y apoyada en la práctica, llevada a cabo con alumnado del Grado en Educación Infantil, en el marco de la asignatura de «Las Artes Visuales en la Infancia», participan 79 alumno/as de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada, curso académico 2018/2019. Teniendo como objetivo la formación del futuro docente tanto en alfabetización audiovisual y plástica como en la atención a la diversidad mediante la creación de materiales educativos artísticos (analógicos y audiovisuales) que permitan abordar contenidos actualizados sobre estos temas (diversidad familiar, de género, sexualidad, etc.) en entornos formales y no formales. Abordando la diversidad desde las dificultades de aprendizaje o comprensión educativa y desde en el proceso educativo artístico integral y relacional.

En la exposición el visitante puede interactuar y experimentar de forma sensorial y lúdica con un gran número de obras artísticas realizadas por el alumnado. Son «productos o personajillos» simbólicos que redefinen la diversidad en clave de abstracción y/o arte de acción, teniendo como referentes a los artistas de la abstracción y el arte de acción o performance. Estos «productos/personajillos» nacen de la redefinición creativa de la diversidad, como condición de singularidad, entendida como recurso, diferencia positiva, como valor o como normalidad en las nuevas relaciones que surgen. Son obras con un alto grado de imaginación y fantasía (realizadas con materiales reciclados y de la industria) son materiales didácticos artísticos que pretenden normalizar entornos y relaciones reales y generar performances educativas. Cada uno de ellas se caracteriza por ser un material educativo atractivo y motivador que invita al niño a conocer el entorno, la sociedad y la cultura de forma sensorial y lúdica.

El material didáctico y artístico está creado para la etapa de educación infantil, con el objetivo de generar nuevos espacios de interacción y diálogo, de aprendizaje sensorial de la cultura convirtiendo a los niños/as en auténticos exploradores activos y colaborativos. En esta exposición está PROHIBIDO NO EXPLORAR, sentir, compartir, jugar, disfrutar, aprender… y es NECESARIO mimar, cuidar, acariciar…

El Proyecto de innovación está dirigido y comisariado por la profesora Pilar Manuela Soto Solier. Área de Didáctica de la Expresión Plástica Musical y Corporal. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Granada.