José E. Cabrero Granada Miércoles, 6 de agosto 2025, 11:27

La Universidad de Granada no impartirá el grado en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial (IA) el próximo curso. La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) ha tumbado por segunda vez la petición de la UGR con un informe en el que hablan de «un exceso de carga docente, falta de profesorado contratado para Melilla, ausencia de planificación para contrataciones y falta de plan de contingencia».

Los empresarios de Granada hablan de «grave contratiempo». Fuentes de la Confederación Granadina de Empresarios y de la Cámara de Comercio de Granada han reclamado a todas las partes «hacer el máximo esfuerzo» para que el grado pueda ofertarse «a la mayor brevedad posible con la calidad que merece la universidad española de mayor prestigio internacional en ese campo». Así, los empresarios consideran clave esa titulación para seguir consolidando Granada como centro destacado en el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa.

Marcelo Vázquez, presidente de la Asociación Círculo Tecnológico de Granada, no entiende la decisión. «Es sorprendente -lamenta-. Estas cosas no deberían salir a la luz, deberían arreglarse sin que ocasione este alboroto. Demuestra que falta unidad y estrategia para sacar algo básico». Vázquez, además, destaca el golpe contra la «credibilidad» de la UGR: «Dicen que es referente en IA, pero publican un informe diciendo que no está preparada para impartir el título. Esta negativa nos hace menos competitivos».

El presidente de la asociación tecnológica incide una vez más en que este retraso afectará de lleno a las empresas de Granada. «No van a poder acceder al talento que necesitan ya y otras zonas de España van a tener ventaja competitiva. Dentro de cinco años, saldrán los primeros licenciados y nosotros iremos con un año de desventaja». «Es sorprendente que por segunda vez vuelva el mismo problema -termina-. No llego a entender qué pasa».