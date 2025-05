Mourad Aboussi Jaafar toma posesión como decano de la Facultad de Trabajo Social de la UGR

Andrea G. Parra Granada Jueves, 22 de mayo 2025, 16:26 Comenta Compartir

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada tiene matriculados 805 estudiantes, 688 chicas y 117 chicos. Este jueves, 22 de mayo, ha tomado posesión como decano el profesor Mourad Aboussi Jaafar. Ha sido en un acto celebrado en el Hospital Real, sede del Rectorado, en el salón de rectores, con la presencia del rector Pedro Mercado y la anterior decana, María Teresa Díaz Aznarte. Además, lo han acompañado varios vicerrectores, María del Carmen García Garnica, secretaria general de la Universidad granadina y docentes de la Facultad de Trabajo Social.

Mourad Aboussi Jaafar contará con un equipo en el que el vicedecano de Docencia, Estudiantado y Calidad será Juan López Morales; vicedecana de Prácticas, Empredimiento e Inserción Laboral, Silvina Monteros Obelaz; vicedecana de Internacionalización, Investigación y Transferencia, María Isabel Palomares Linares; secretario, Manuel Martínez Valdivia y como coordinadora del grado, María Pilar Tudela Vázquez, según la información publicada en la página web del centro de la calle Rector López Argüeta. Comparten edificio con la Facultad de Relaciones Laborales, que denuncia problemas de espacio desde hace lustros.

Mourad Aboussi Jaafar es doctor en Ciencias Sociales Aplicadas por la Universidad granadina y cuenta con más de setenta publicaciones y participaciones en congresos, según informó la Oficina de Comunicación de la UGR en una nota de prensa. Todas estas aportaciones son el resultado de una decena de proyectos de investigación en los que participó como investigador principal, co-director e investigador, subvencionados en convocatorias públicas de carácter local, autonómico, nacional e internacional, de los cuales destacar los proyectos vigentes 'Migraclima: Migración, cambio climático y cooperación al desarrollo' así como el proyecto europeo 'Global answer: Global social work and human mobility' y el proyecto Erasmus+ 'Fridas: Fundamental Rights in Daily Actions of Social Workers'.

Todas las investigaciones en las que participó el profesor Aboussi tienen un marcado carácter de transferencia de los resultados al tejido social, al tercer sector y a las administraciones públicas. A esto se suma la colaboración directa en el marco de varios contratos con instituciones como la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y el Fondo Catalán de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ha dirigido hasta la fecha más de setenta trabajos fin de grado y una veintena de trabajos fin de máster.