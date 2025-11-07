La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el VIII Congreso Internacional Género y Derecho

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ideal

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:40

El VIII Congreso Internacional Género y Derecho se celebra en doble modalidad: presencial y online, los días 12 y 13 de noviembre, con inscripción gratuita, ... en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. El acto de clausura estará presidido por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien además es profesora de Derecho Constitucional de la UVA y Juana María Gil Ruiz, directora académica del evento científico.

