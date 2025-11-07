La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el VIII Congreso Internacional Género y Derecho

El VIII Congreso Internacional Género y Derecho se celebra en doble modalidad: presencial y online, los días 12 y 13 de noviembre, con inscripción gratuita, ... en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. El acto de clausura estará presidido por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien además es profesora de Derecho Constitucional de la UVA y Juana María Gil Ruiz, directora académica del evento científico.

El congreso está organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, y la Universidad de Valencia, y dirigido por la catedrática de Filosofía del Derecho, Juana María Gil Ruiz.

De suma actualidad, esta nueva edición del Congreso Internacional lleva como título «Pacto de Estado y compromisos institucionales por la igualdad efectiva ciudadana», centrándose en tres puntos neurálgicos en materia de violencia de género: la violencia económica, la violencia digital y la violencia vicaria. En palabras de su directora, «es el momento de detenerse a analizar, desde distintas miradas, las manifestaciones más terribles de la violencia de género y sumar esfuerzos para repensar y fortalecer las medidas jurídicas y políticas adecuadas para su erradicación».

El enorme impacto nacional e internacional obligó ya en anteriores ediciones a apostar por una doble modalidad, presencial y online. El evento se consolida como una referencia internacional en el ámbito académico, institucional y social.

Como en anteriores ediciones, este Congreso Internacional destacado por su gratuidad está abierto, en consecuencia, a la sociedad civil, y se dirige especialmente a la formación de profesionales y estudiantado de Grado y Posgrado en Derecho, ADE, Criminología, Ciencias Políticas, Sociología, Relaciones Laborales, Trabajo Social, Psicología, Cuerpo y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La primera mesa de trabajo se dedicará a la Violencia vicaria y a la protección de la infancia y adolescencia. De la mano de la profesora de Filosofía del Derecho, Paula Reyes Cano, autora del informe de «La coordinación de parentalidad como una nueva forma de violencia institucional» (Ministerio de Igualdad), se escucharán las aportaciones de Irene Costumero, desde su experiencia vital, y la de Narcisa Palomino, conocida pediatra y especialista en violencia hacia la infancia y la adolescencia.

El inevitable panorama que acompaña las nuevas tecnologías y el contexto de la Sociedad Digital del siglo XXI, también será abordado específicamente en la mesa de Violencia Digital. Según su directora académica, la catedrática Juana María Gil Ruiz, debe repararse «en las enormes violencias que padecen las mujeres y las niñas y que se cuelan entre las rendijas de las redes sociales, y los sesgos sexistas de los algoritmos y la Inteligencia Artificial».

Para tratar este nuevo panorama, urge un marco de información y debate transdisciplinar por parte de personas expertas que nos acerquen las oportunidades, los riesgos y los retos de la Inteligencia Artificial y el espacio digital. Para ello, el Congreso contará con la presencia del presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Domi del Postigo; con la de la Profesora de Sociología de la UCM Elisa García Mingo y la Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, Paz Lloria.

La Violencia económica tampoco puede quedar sin espacio en este Congreso Internacional. Moderada por la profesora titular de Derecho del Trabajo de la UGR, Isabel Granados, la mesa contará con la presencia de referentes como la Vocal del CGPJ, la magistrada Lucía Avilés; la Profesora de Economía de la Universidad de Extremadura, Inmaculada Domínguez o el Magistrado del TS, Vicente Magro.

El jueves 13 de noviembre, el Congreso dedicará su primera mesa a analizar los Compromisos Internacionales y el Pacto de Estado, «conscientes -en palabras de la Catedrática Juana María Gil- de la importancia de quienes tienen un papel activo en la implementación de medidas institucionales y sociales que aborden el compromiso contraído también en el Convenio de Estambul y refrendado en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género».

La directora académica moderará una mesa compuesta por quien fuera vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las mujeres e Igualdad de Género de la Unión Europea (2019-2024), Mª Eugenia Rodríguez Palop; la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ, Esther Erice y la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza.

La respuesta judicial internacional y nacional ante la Violencia de Género, coordinada por la investigadora del Departamento de Ciencia Jurídica «Cessare Beccaria» de la Universidad de Milán, contará con la presencia de la ilustre catedrática de la Universidad de Oxford (UK) Shazia Choudhry; con la exdirectora del Centro d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de Cataluña, Encarna Bodelón y la Magistrada Auxiliadora Díaz.

En definitiva, «nuestro objetivo general -según palabras de su directora académica- es formar de manera rigurosa en Género a la comunidad universitaria y a lo/as profesionales que han de participar en la implementación de medidas en pro de la igualdad efectiva ciudadana y en la prevención, detección, erradicación y sanción de las violencias de género, ahora además en un marco digital».