El 'Michelin' de los universitarios granadinos se estrena con arroz a la cubana a 39 grados al sol Estudiantes, ex alumnos y jubilados estrenan en Fuentenueva el almuerzo del curso 25/26 entre abanicos, agua fresca y recuerdos de casa

En Fuentenueva se esconde uno de los secretos mejor guardados de la vida universitaria: el comedor de la Calle Rector Marín Ocete, en pleno barrio del Beiro. Es en esta acera soleada donde decenas de estudiantes y egresados se agolpan para esperar el primer menú de la temporada 2025/2026, sudando la gota gorda a 39 grados.

Pero nadie parece achantarse. Armados con botellas de agua, abanicos improvisados y hasta sombreros de tela, no dudan en que la espera merece la pena.

«Yo llevo viniendo dos años, este es el tercero, y confieso que me gustan más las lentejas de aquí que las que hace mi madre», reconoce Juan, que acaba de plantar su bandeja sobre la mesa que le guardaban sus amigos, mientras sonríe con media culpa y media satisfacción.

El menú inaugural: un clásico que despierta unanimidad o casi. De primero, arroz a la cubana con huevo frito recién hecho; de segundo, filete de cerdo con patatas que aún humeaban en la bandeja. Para rematar, un trozo de sandía fresca, cortada esa misma mañana en la cocina. Los platos duraban poco más de cinco minutos intactos, porque las cucharas volaban como en un concurso no oficial.

3,50€ Precio del menú para universitarios El menú de comedores para estudiantes es más económico que tapear por Gonzalo Gallas

«Yo si tengo que elegir entre los tuppers de mi madre y algunas comidas del comedor… tengo que confesar que me entran dudas, pero aquí no tengo ni que calentar el tupper ni que fregar», admite Carlos, que junto a su amigo Juan, se retuerce en la silla por acabar cuanto antes la entrevista y poder hincar el diente al filete.

El comedor, sin embargo, no es solo cosa de veinteañeros. Manolo, de 80 años, y Paco, de 76, también tienen su menú. Son estudiantes del aula permanente de formación abierta y lo viven con la misma ilusión. «Lo echaba de menos», confiesa Manolo. «Llevo desde julio esperando septiembre: comida fresca, precio económico, siempre limpio… y el personal siempre nos trata muy bien». Paco asiente y sentencia: «Aquí saben guisar, y muy bien».

5€ Precio del menú para docentes y otras personas Tan sólo un incremento de 1,50€ en el precio del menú

En la cola de sol a sol tres ex estudiantes también esperan su turno «Nosotros no venimos ya como estudiantes, pero es que la comida está muy buena y merece la pena», tras esta confesión también declara que hay días que es mejor no venir o que te vengas preparado para esperar, podría ser con una botellita de agua o mejor con un taburete plegable. «Hay días que es mejor no aparecer, o venir preparado. Cuando toca lasaña, o vienes el primero o te comes la espera de más de una hora».

