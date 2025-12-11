Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los mayores de 65 años pierden habilidades al volante y afrontan los peligros del tráfico como los conductores novel

Investigadores de la UGR aplican técnicas pioneras de psicología experimental y óptica para evaluar las capacidades de conducción de la población más adulta

Ideal

Jueves, 11 de diciembre 2025, 09:42

Comenta

Los conductores mayores de 65 años tienen dificultades agravadas para anticipar peligros de tráfico, sobre todo cuando se enfrentan a situaciones complejas. En particular, el ... rendimiento de esta población disminuye si los riesgos que aparecen requieren dividir la atención entre distintos puntos de la escena de conducción, es decir, cuando hay más de un peligro simultáneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  3. 3 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  4. 4 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  5. 5 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  6. 6 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  7. 7 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  8. 8 El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad
  9. 9

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa
  10. 10 Hacienda pondrá la lupa en las ayudas económicas de padres a hijos: «Ojo con la periodicidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los mayores de 65 años pierden habilidades al volante y afrontan los peligros del tráfico como los conductores novel

Los mayores de 65 años pierden habilidades al volante y afrontan los peligros del tráfico como los conductores novel