Los mayores de 65 años pierden habilidades al volante y afrontan los peligros del tráfico como los conductores novel

Los conductores mayores de 65 años tienen dificultades agravadas para anticipar peligros de tráfico, sobre todo cuando se enfrentan a situaciones complejas. En particular, el ... rendimiento de esta población disminuye si los riesgos que aparecen requieren dividir la atención entre distintos puntos de la escena de conducción, es decir, cuando hay más de un peligro simultáneo.

«Se ha detectado una ejecución tan baja ante dichas situaciones como la de los conductores sin experiencia que medimos en estudios previos», explica Cándida Castro, investigadora del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la UGR (CIMCYC) que lidera este trabajo. Además, la respuesta se ve especialmente afectada cuando las amenazas (potenciales y en desarrollo) aparecen en ubicaciones alejadas entre sí.

El artículo científico, recientemente publicado en la revista Accident Analysis and Prevention, introduce el uso del Hazard Prediction-Orienting Test, una prueba creada y validada por investigadores del CIMCYC de la UGR, en la que se presentan vídeos naturalistas de conducción y se pide a los participantes que realicen una tarea de predicción de peligros para analizar cómo las personas mayores perciben y responden ante situaciones de riesgo en la carretera.

El trabajo ha sido posible gracias a la colaboración de científicos de la Universidad de Granada, pertenecientes al Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (Cándida Castro y Daniel Salazar Frías), al Departamento de Óptica de la UGR (Sonia Ortiz-Peregrina, Francesco Martino y José Juan Castro-Torres); y de Terapia Ocupacional de la Universidad de Málaga (Jorge Clavijo-Ruiz). Dicha colaboración ha permitido integrar medidas neuropsicológicas (como el Trail Making Test y el UFOV) con evaluaciones de la función visual: agudeza visual, sensibilidad al contraste y sensibilidad al movimiento. Algunos de los participantes en el estudio han sido, entre otros miembros de la comunidad universitaria, los estudiantes del Aula Permanente de Formación Abierta (APFA) de la Universidad de Granada, una iniciativa de la UGR para atender la demanda educativa de las personas mayores de 50 años.

«Este nuevo enfoque ayuda a identificar con mayor precisión los riesgos asociados a la conducción en la tercera edad y sirve como herramienta para futuras intervenciones preventivas o evaluaciones clínicas. En un contexto de envejecimiento poblacional y aumento de conductores mayores, los hallazgos son relevantes para las políticas de seguridad vial y el diseño de sistemas de evaluación más justos y eficaces», detalla Sonia Ortiz Peregrina, profesora del Departamento de Óptica.