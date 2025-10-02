Marina Subirats Martori será nombrada Doctora Honoris Causa por la UGR La ceremonia tendrá lugar el viernes 3 de octubre, a las 12:00 horas, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho

Marina Subirats Martori será investida como Doctora «Honoris Causa» por la Universidad de Granada en una ceremonia que tendrá lugar el viernes 3 de octubre, a las 12:00 horas, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho.

El título de Doctora Honoris Causa por la Universidad de Granada a Marina Subirats Martori se otorga a propuesta del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la UGR. Marina Subirats Martori (Barcelona, 1943) es pionera en la construcción del modelo coeducativo en España, y continúa siendo un referente clave en el avance de la coeducación, promoviendo un sistema educativo más justo e igualitario para las futuras generaciones.

El acto estará presidido el rector, Pedro Mercado y contará con la participación de Margarita Sánchez Romero, vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales; Inmaculada Marrero Rocha, vicerrectora de Internacionalización; Juan Manuel Martín García, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado; y María del Carmen García Garnica, secretaria general.

La profesora Victoria Robles Sanjuán, intervendrá en el acto como madrina de la doctoranda Marina Subirats.

Su trayectoria

Formada en Filosofía en la Universidad de Barcelona y especializada en Sociología de la Educación y de las Clases Sociales en la École des Hautes Études de París, Marina Subirats completó su formación junto a destacados sociólogos como Manuel Castells, Alain Touraine y Pierre Bourdieu. Su enfoque sociológico y educativo se enriqueció además con las investigaciones feministas realizadas en el equipo de Sociología de la Educación del Institute of Education de Londres, bajo la dirección de la catedrática Madeleine Arnot, y posteriormente en España, junto a la socióloga y coeducadora Amparo Tomé.

El modelo coeducativo surgido en nuestro país como un activismo pedagógico que impulsa cambios en las escuelas y una teoría que cuestiona y desmonta las estructuras androcéntricas del sistema educativo, cuenta con Marina Subirats como figura decisiva en esta transformación, impulsando una revisión profunda del lenguaje, el análisis de las estructuras de poder, la promoción de investigaciones en centros educativos y la actualización de conocimientos inclusivos que reflejan las experiencias y reflexiones sobre las relaciones desiguales entre hombres y mujeres.

Sus estudios, pioneros en la España de los años setenta dentro del campo educativo y de la teoría feminista, han orientado y asesorado la elaboración de políticas y prácticas pedagógicas. Su influencia se extiende a ministerios de educación, ayuntamientos, grupos de docentes, alumnado, profesorado universitario, familias, equipos directivos, así como a movimientos de reforma pedagógica y feministas.

Su relación con Granada, sus instituciones y grupos educativos se remonta a finales de la década de los setenta hasta ahora, a través de publicaciones, cursos de verano, cursos de Grado, doctorados, másteres, títulos de Experta/o en Género, conferencias, seminarios, talleres, charlas, debates, investigación, protocolos y convenios.

Además, en el ámbito social, ha trabajado como activista feminista y en la renovación pedagógica con diversos grupos y organizaciones de Granada, incluyendo movimientos educativos, asociaciones de mujeres, y entidades municipales y provinciales.

Ha recibido la mención del Doctorado Honoris Causa en tres universidades: Universidad de Valladolid, Palencia (2018); Universidad Rovira i Virgili, Tarragona (2021) y Universidad de Girona (2021).