Marina Subirats es investida Honoris Causa por la UGR y le reconoce su contribución al modelo coeducativo El rector destaca de la nueva doctora «su compromiso ciudadano» y «defensa del servicio público para consolidar derechos en el ámbito de la educación y la igualdad de género»

Marina Subirats Martori (Barcelona, 1943) pasó este viernes a formar parte del claustro de mayor rango y prestigio de la Universidad de Granada (UGR). Fue investida como Doctora Honoris Causa en un lugar especial, aunque no en el Hospital Real. La ceremonia fue en la Facultad de Derecho, antiguo colegio de San Pablo. Ella que fue una pionera en la lucha por la igualdad en la educación, explicó que este reconocimiento lo «veo como la culminación de una vida de trabajo y dedicación a la academia, investigación, docencia, etcétera».

Subirats Martori fue pionera en la construcción del modelo coeducativo en España, y continúa siendo un referente clave en el avance de la coeducación. Ese trabajo fue aplaudido este viernes en la institución universitaria granadina. Le reconocieron su maestría y su trabajo durante más de medio siglo en defensa de un sistema educativo «más justo e igualitario».

«Me llena de satisfacción –el Honoris Causa- por una razón más general, que cuando yo entré en la Universidad a estudiar en el año 1960, no había una sola profesora, las mujeres estábamos excluidas de la docencia, estábamos algunas como alumnas», rememoró. Era muy difícil «incluso que llegaras a la Universidad» y ahora «muchísimas mujeres estamos en la Universidad y estamos en la Universidad con responsabilidades extraordinarias, estamos reconocidas». Dijo estas palabras bajo esa bandera reivindicativa.

Sobre Granada contó que la primera vez que estuve fue en el año 1963: «En otra vida, en otro tiempo. Y, ya pensé, ojalá pudiera vivir yo en esta ciudad. Después he venido muchas veces, no he conseguido vivir, pero sí venir a menudo, conocer a muchas personas y tener muchos amigos y amigas». Y, ahora que su universidad la reconozca de esta manera.

Ha colaborado con investigadores de la UGR. Algunos la acompañaron en el paraninfo de la Facultad de Derecho, con el boato académico a pesar de los andamios del centro. Y, se escenificó la bienvenida de Subirats al grupo de privilegiados Honoris Causa de la institución universitaria granadina. Estas ceremonias suelen realizarse en el Hospital Real, aunque ya ha habido alguna en este inmueble de la plaza de la Universidad. La escritora y periodista bielorrusa Svetlana Alexievich fue investida Honoris Causa en Derecho en octubre de 2024.

La profesora Victoria Robles ensalza de Subirats que «han sido cincuenta y cinco años dedicados a pensar y repensar en el ámbito de los conflictos sociales»

El acto de este viernes estuvo presidido por el rector de la Universidad granadina, Pedro Mercado. La profesora Victoria Robles Sanjuán, intervino como madrina de Marina Subirats. «Es una persona que ha dado todo su tiempo, conocimiento y entrega a algo tan valioso hoy como es la formación y la divulgación del conocimiento», destacó de la nueva Honoris Causa. Y, ensalzó «su inmensa generosidad, creatividad y talento al haber pensado en tiempos complicados, como fueron los de la Transición, hasta este momento, un sistema educativo lleno de valores y que modificaba toda la cultura que heredábamos de épocas más oscuras». Valoró que han sido cincuenta y cinco años «dedicados a pensar y repensar en el ámbito de los conflictos sociales».

Pedro Mercado se mostró feliz porque la profesora Subirats «hoy –por este viernes- se convierte formalmente en una de las nuestras, pero lo más importante es que durante muchísimos años ha estado trabajando codo con codo con grupos de investigación, con alumnado de nuestra Universidad, y esa cercanía es también uno de esos motivos por los cuales aún más, este doctorado Honoris Causa es una gran satisfacción para la Universidad de Granada».

Puso en valor la contribución de la nueva Honoris Causa al ámbito científico, académico, de la sociología, educación y también su compromiso ciudadano y su trabajo en «defensa del servicio público para consolidar derechos en el ámbito de la educación, de las mujeres, de la igualdad de género y de la igualdad efectiva. Es una contribución que realmente hace que la Universidad se enriquezca enormemente con su entrada en nuestro claustro».

Subirats fue propuesta para el Honoris por el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la UGR. Formada en Filosofía en la Universidad de Barcelona y especializada en Sociología de la Educación y de las Clases Sociales en la École des Hautes Études de París, Marina Subirats completó su formación junto a destacados sociólogos como Manuel Castells, Alain Touraine y Pierre Bourdieu. Su enfoque sociológico y educativo se enriqueció además con las investigaciones feministas realizadas en el equipo de Sociología de la Educación del Institute of Education de Londres, bajo la dirección de la catedrática Madeleine Arnot, y posteriormente en España, junto a la socióloga y coeducadora Amparo Tomé.

El modelo coeducativo surgido en nuestro país como un activismo pedagógico que impulsa cambios en las escuelas y una teoría que cuestiona y desmonta las estructuras androcéntricas del sistema educativo, cuenta con Marina Subirats como figura decisiva en esta transformación, impulsando una revisión profunda del lenguaje, el análisis de las estructuras de poder, la promoción de investigaciones en centros educativos y la actualización de conocimientos inclusivos que reflejan las experiencias y reflexiones sobre las relaciones desiguales entre hombres y mujeres.

Estudios pioneros

Sus estudios, pioneros en la España de los años setenta dentro del campo educativo y de la teoría feminista, han orientado y asesorado la elaboración de políticas y prácticas pedagógicas. Su influencia se extiende a ministerios de educación, ayuntamientos, grupos de docentes, alumnado, profesorado universitario, familias, equipos directivos, así como a movimientos de reforma pedagógica y feministas.

Su relación con Granada, sus instituciones y grupos educativos se remonta a finales de la década de los setenta hasta ahora, a través de publicaciones, cursos de verano, cursos de Grado, doctorados, másteres, títulos de experta/o en género, conferencias, seminarios, talleres, charlas, debates, investigación, protocolos y convenios.

Además, en el ámbito social, ha trabajado como activista feminista y en la renovación pedagógica con diversos grupos y organizaciones de Granada, incluyendo movimientos educativos, asociaciones de mujeres, y entidades municipales y provinciales.

Ha recibido la mención del Doctorado Honoris Causa en tres universidades: Universidad de Valladolid, Palencia (2018); Universidad Rovira i Virgili, Tarragona (2021) y Universidad de Girona (2021).

Junto a Subirats fueron aprobadas, en mayo en consejo de gobierno, las propuestas de Rosa María Blasco Santamaría y Margaret Atwood.

