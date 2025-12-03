Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

María Eugenia García Rubiño toma posesión como decana de la Facultad de Farmacia de la UGR

El acto tendrá lugar el jueves, 4 de diciembre, a las 12 horas, en el Salón de Rectores y Rectoras del Hospital Real

Ideal

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:44

Comenta

María Eugenia García Rubiño, profesora titular del Departamento de Físicoquímica, toma posesión como decana de la Facultad de Farmacia de la UGR el jueves, 4 ... de diciembre, a las 12 horas, en el Salón de Rectores y Rectoras del Hospital Real. El acto estará presidido por el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado Pacheco y contará con la intervención de la secretaria general, María del Carmen García Garnica, y Manuel Sánchez Polo, decano saliente de la Facultad de Farmacia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  5. 5 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Carrefour lanza un 3x2 en un aceite de oliva virgen extra premium de Coosur
  8. 8 Herido el conductor de un camión tras un accidente en la A-44 a la altura de Las Gabias
  9. 9 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  10. 10

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal María Eugenia García Rubiño toma posesión como decana de la Facultad de Farmacia de la UGR

María Eugenia García Rubiño toma posesión como decana de la Facultad de Farmacia de la UGR