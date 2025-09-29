María Eugenia García Rubiño será la decana de la Facultad de Farmacia de la UGR Las elecciones, tras no haber candidato en mayo, serán el día 21 de octubre con una única candidata

María Eugenia García Rubiño, profesora titular en el departamento de Química Física, será la próxima decana de la Facultad de Farmacia. Es la única candidata. Habrá que votar, pero no tendrá competidor y ha costado que hubiera algún postulante. La proclamación ha sido este lunes, 29 de septiembre. Las elecciones-votaciones serán el día 21 de octubre. La junta de centro solo tendrá una candidata a la que votar. Esta vez sí porque en el 'primer' intento (en mayo) no hubo ningún aspirante. Una situación insólita en un centro con tanta tradición y relevancia.

La profesora que ahora da el paso, explica a este periódico que «afronto este periodo de campaña con mucha ilusión y con el apoyo de un equipo extraordinario y del centro, tanto de estudiantes, docentes como de personal técnico, de gestión y de administración de servicios. Me siento muy querida y me pongo al servicio de los demás, con el compromiso de recoger el sentir y las necesidades de la facultad, a la que amo y considero mi casa desde que inicié mis estudios en Farmacia». Este martes, 30 de septiembre, se abre el periodo electoral y empezará las reuniones con los departamentos, estudiantes y demás trabajadores, en el centro del campus de Cartuja, que es donde está ubicado.

García Rubiño es licenciada en Farmacia y máster en Desarrollo de Fármacos por la UGR, ambos con la calificación de sobresaliente. Doctora en Ciencias Químicas con mención cum laude y premio extraordinario de doctorado. Miembro de la institución universitaria granadina desde hace 25 años, donde inició su andadura como estudiante, desarrolló también parte de su carrera investigadora en la empresa biotecnológica Canvax Biotech S.L. gracias a una beca Torres Quevedo en convenio con la UGR.

Esta docente cercana y querida, es autora de más de 40 artículos científicos, capítulos de libro, patentes y una centena de comunicaciones a congresos. Es miembro de la cátedra Doctores Galera y Requena de Investigación en Células Madre Cancerígenas. Actualmente es profesora titular en el departamento de Química Física de la Facultad de Farmacia, como se ha indicado y, desde mayo de 2024, ha coordinado el programa de Ciencia Ciudadana en el Vicerrectorado de Innovación Social. Ha sido madrina de varias promociones del grado en Farmacia, nominada a los premios nacionales Educa Abanca a los mejores docentes de España, y es muy querida por sus estudiantes.

Farmacia ha contado con el profesor Manuel Sánchez Polo como decano desde 2021 y no optó al segundo mandato, como es habitual. Hubiera sido, si se hubiera presentado, de seis años como marca la nueva normativa. Antes eran cuatro años.

María Eugenia García Rubiño será la tercera decana de Farmacia. María José Faus Dáder (1989-1997) y Ana Isabel Del Moral García (2013-2021) fueron las dos anteriores. El primer decano fue Mariano del Amo y Mora (1850-1892). Ha estado regida esta facultad por diecinueve decanos, García Rubiño será la número veinte.

Otros centros con elecciones

Por otra parte, este lunes estaba en el calendario la elección de María Encarnación Aguilar Ferrándiz como la nueva decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Es la primera catedrática del departamento de Fisioterapia en ser elegida máxima mandataria de este centro del PTS.

En proceso electoral están también en la Escuela de Edificación, en el campus de Fuentenueva. Hasta el día 1 de octubre está abierto el plazo de presentación de candidaturas. Salvo cambios de última hora habrá también al menos una profesora (puede que también algún profesor) como aspirante el cargo.

