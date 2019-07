Las magníficas instrucciones de un profesor de la UGR en un examen Javier Díaz durante un curso que impartió sobre inteligencia emocional / IDEAL Javier Díaz Castro, docente en la Facultad de Farmacia, ha entregado un nuevo folio en el que detalla una serie de pautas para durante y después de la prueba ANDREA G. PARRA Sábado, 6 julio 2019, 01:50

Javier Díaz Castro es uno de esos profesores que los estudiantes recuerdan toda su vida. Este docente que imparte clases en Farmacia, así como en el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, lo ha vuelto a hacer. Ha entregado unas instrucciones para el examen y para después del mismo en las que imparte una lección de vida.

Profesor titular en el departamento de Fisiología, se ha hecho cargo de la asignatura de Fisiología Celular y Humana, así como de la de Fisiología y Bioquímica clínicas. Sus alumnos cursaban segundo y cuarto.

En la prueba que hicieron en la convocatoria ordinaria en junio, Javier Díaz Castro les entregó un folio en el que comenzaba diciendo: «Instrucciones para el examen. 1: Estoy convencido de que conocéis las preguntas, están extraídas de lo que hemos trabajamos en clase muchas veces. Confiad en los conocimientos que habéis recibido y en vuestro trabajo. 2: Los exámenes son únicamente muestras del conocimiento en el momento actual. Soy consciente de que estás nervios@, y que tienes más asignaturas, pero puedes hacerlo. Si te 'atascas', pregunta, yo intentaré guiarte para que seas capaz de continuar por ti mism@. Esto es un examen, simplemente vas a escribir sobre lo que sabes de lo que has elegido estudiar. Puedes hacerlo y lo vas a hacer bien».

«Si a los estudiantes no les ha gustado la asignatura, la culpa es mía porque la asignatura es preciosa»

A esos dos puntos añadía un tercero en que expresaba: «Por favor, evitad en la medida de lo posible la descarga simpática y el estrés. Ya sabéis lo perjudicial que es el estrés para todos los sistemas y estoy aquí para ayudaros». Y por último, les dejaba por escrito: «Si el resultado no es el esperado por ti, podrás mejorar en sucesivas convocatorias y te servirá para saber que conocimientos debes reforzar más». Para la mayoría de ellos –en segundo tenía 58 estudiantes y en cuarto 65, además de los 64 en Farmacia y en Tecnología de los Alimentos– fue satisfactorio. En Farmacia solo suspendieron tres estudiantes, que harán la recuperación ahora en julio. «Son buenos estudiantes. Vienen a clase y saben lo que hay», dice satisfecho Javier Díaz. Hace unos años que este docente entrega estas instrucciones, pero todos los cursos las actualiza.

El profesor, que dice que la docencia le «encanta» (solo hay que escucharlo para saberlo), este 2019 ha introducido en su particular guía un perdón. Termina el folio así: «Finalmente, me gustaría pediros perdón y daros las gracias. Perdón si en algún momento no os transmití los conocimientos como esperábais o no supe estar a la altura. Gracias por enseñarme tanto en vuestra forma de cuestionaros todo, de resolver conflictos, de superaros. Gracias por enseñarme bastante más de lo que vosotros habéis aprendido de mí. Vuestro profesor Javi».

Los universitarios hablan con el alto porcentaje de aprobados sobre el éxito de este docente, que este año les ha impartido un curso de inteligencia emocional para que sepan gestionar sus emociones en el examen (y para que les sirva para la vida). «De nada sirve que sepas mucho si te quedas en blanco en el examen», relata. En su opinión para triunfar en la vida es más necesaria «la inteligencia emocional que la lógica». Añade que «les ayuda a mantener el control y a no bloquearse». Así, les explica, por ejemplo, la importancia de descansar cuando están estudiando para que el «cerebro no se agote». De nada sirve estar ocho horas sentado delante de los apuntes sin hacer descansos.

«No sirve de nada que sepas mucho si te bloqueas en el examen, por eso, insisto en la inteligencia emocional»

Este año le invitaron a irse con ellos al viaje fin de estudios (se fueron al Caribe). Además, ha conocido a sus familias en el acto de graduación y algunos de esos padres, hermanos, abuelos… de sus alumnos le han comentado cuestiones como que quieren estudiar estas titulaciones por lo bien que le han hablado de él. «Yo con esto me quedo. Me considero millonario por eso», afirma muy contento.

En las instrucciones para después de los exámenes, que entregó Díaz, les anima a sus estudiantes a «seguid teniendo curiosidad por todo. Me habéis mantenido alerta constantemente. Gracias! Seguid con esa curiosidad siempre! Cuestionaos todo, seguid preguntando, seguid investigando, seguid disfrutando mientras aprendéis. Estudiad mucho. Cultivad la mente. Vuestra curiosidad os llevará lejos».

Así, entre consejo y consejo introduce esas cuestiones más científicas: «Evitad el estrés, trabajad con firmeza y determinación, pero disfrutando. Ya sabéis lo perjudicial que es el cortisol para vuestros huesos, vasos sanguíneos y sistema inmune. Cambiad cortisol por serotonina, dopamina y oxitocina! Si hacéis todo con ilusión, os saldrá mejor, porque disfrutaréis y no será una ardua tarea sino una actividad agradable. Desarrollad habilidades emocionales y enriqueced vuestro sistema límbico. No empleéis demasiado tiempo en situaciones negativas. Concéntrate en tus múltiples potenciales y talentos, que son muchos más de los que pensáis. Cultivad las relaciones con familia y amigos. Estudiad mucho, pero no dejéis de lado a aquellos que nunca os abandonarían».

El docente les anima a «¡Reíd! La sonrisa es beneficiosa para la salud. Quince músculos faciales se contraen y el músculo cigomático mayor se estimula constantemente. El sistema respiratorio también recibe aferencias y su funcionamiento cambia porque la epiglotis cierra la faringe en ciertas proporciones, produciendo irregularidades en la entrada del aire. En la risa está involucrado el sistema límbico, que como sabéis es esa parte del cerebro esencial en muchos de comportamientos básicos que preservan la vida. La risa está relacionada con la motivación y la mejora del comportamiento emocional. La risa refuerza circuitos neuronales positivos, que ayudan a una mejor sinapsis». No deja de enseñar ni en estas instrucciones.

Javier Díaz ha recibido correos de otras universidades para pedir permiso para poder aplicar y distribuir su particular lista del saber (las modifica cada curso). A sus estudiantes les recuerda: «Aprended de los fracasos. Cada uno debe luchar por el éxito, pero el fracaso es inevitable. Las personas más influyentes, los referentes mundiales, han fracasado estrepitosamente antes de alcanzar el éxito», el truco está en saber cómo cambiar el rumbo.