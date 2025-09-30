La Madraza y el Carmen de la Victoria se alían para hacer del V Centenario de la UGR un espacio para la investigación y creación escénica El proyecto se presenta este miércoles 1 de octubre a las 19.30 horas en Casa de Porras con la performance 'Cuerpo último' de Luz Arcas-La Pharmaco

La Madraza Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de y la Residencia Universitaria Carmen de la Victoria impulsan las residencias de investigación y creación escénica MZV. La colaboración entre ambas entidades universitarias hará posible que creadores y creadoras que trabajan en el campo amplio de lo escénico dispongan de espacio y tiempo de residencia en Granada para desarrollar trabajos inspirados en la historia y el patrimonio cinco veces centenario de la Universidad de Granada. MZV Residencias de creación e investigación escénica se presenta el próximo 1 de octubre a las 19,30 en la Casa de Porras del Albaycin, precedida de la acción Cuerpo último, una performance creada por Luz Arcas-La Pharmaco que se encuadra dentro el laboratorio Cuerpo último. Energías fuera de sí en el marco de las residencias MZV.

MZV quiere ser una oportunidad para mirar desde el presente y con los ojos de destacadas/os creadoras/es vinculados a las artes escénicas al acervo científico y cultural de la Universidad. A su patrimonio humano, inmaterial, no escrito, incluso a esas otras memorias no fijadas, a veces consideradas menores, pero que sin duda constituyen la amplia historia de la institución.

MZV invitará cada curso universitario a desarrollar proyectos de investigación y creación específicos a creadores/as vinculados/as con las artes escénicas desde muy diversas disciplinas y enfoques: danza, escritura, dramaturgia, performance, títeres, sonido… El equipo comisarial y de coordinación del programa dará asesoría y apoyo a las/os creadoras/es enlazándoles con espacios, centros, unidades y personal investigador que puedan contribuir a desarrollar su trabajo.

MZV inició su andadura con una experiencia piloto desarrollada gracias a la colaboración de Luz Arcas-La Phármaco, Premio Nacional de Danza 2024, quien desde abril de 2024 ha estado desarrollando el proyecto Cuerpo último: Energías fuera de sí invocando el pasado hispanoárabe y las experiencias mediúmnicas en Granada. Mediante distintos talleres con estudiantes y artistas de la ciudad situados en edificios emblemáticos de la Universidad como la propia Casa de Porras, la Sala Neomudejar de Cartuja o el Palacio de la Madraza, Luz Arcas se ha ido acompañando de un grupo de colaboradoras/es (Paula Pérez-Roda, Anna Ferrer, Virginia Rota y Blas López) para componer un espectáculo público que se presentará el 1 de octubre de 2025 en Casa de Porras, conectando con las propias energías de esta histórica casa del Albayzín.

Durante el curso 2025-2026 las residencias de creación escénica MZV contarán con la participación de Alberto Conejero y Xavier Bobés. Ambos creadores residirán de manera intermitente en el Carmen de la Victoria para llevar a cabo un proyecto de investigación sobre la relación entre las memorias del habitaje popular en Casa de Porras. Siguiendo la metodología ensayada con Luz Arcas, la estancia de Conejero y Bobés se desarrollará ofertando acciones públicas y talleres donde podrán participar personas interesadas en conocer sus modos de trabajo.

Con MZV queremos desde La Madraza y el Carmen de la Victoria contribuir a celebrar el V Centenario de la Universidad de Granada activando su historia desde la visión poética y disruptiva que pueden aportar estos grandes creadores de la escena, así como pensando otras maneras de habitar la Universidad y proyectarla como espacio de creación contemporánea.