'Los latidos del Corán. La vida del libro sagrado entre mudéjares y moriscos', nueva exposición en la Sala de la Capilla

Ideal Miércoles, 11 de junio 2025, 12:50 Comenta Compartir

La Sala de la Capilla del Hospital Real acoge desde este miércoles la exposición Los latidos del Corán. La vida del libro sagrado entre mudéjares y moriscos, una muestra que nace del diálogo entre la Universidad de Granada, a través del Área de Patrimonio del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el marco de las acciones conjuntas que lleva a cabo la Unidad Asociada de I+D+I Patrimonio Cultural Árabe e Islámico.

La exposición, que se podrá visitar hasta finales de octubre de este año, aúna parte de los resultados de tres proyectos de investigación: el proyecto ERC The European Qur'an. Islamic Scripture in European Culture and Religion 1150-1850 (EuQu), y los proyectos Decyphering Quranic Dynamics in Spain (DeQuDy) y Corán Aljamiado. Corpus digital de versiones múltiples (CorAl). Los tres inciden en cómo el texto sagrado del islam forma parte de la historia intelectual, religiosa y cultural de la Europa medieval y moderna, siendo la península ibérica uno de los lugares privilegiados para su análisis.

Esta muestra está coordinada además con otras tres exposiciones auspiciadas por el proyecto EuQu: The European Quran, en el Welt Museum de Viena; Le Coran vu d'ailleurs, en la Biblioteca Nacional de Túnez; y Le Coran, des histoires européennes en la mediateca Jacques Demy de Nantes.

En la presentación de la muestra, Marga Sánchez Romero, vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Internacionales, ha explicado que la exposición reúne dos funciones fundamentales, «por un lado, la transferencia del conocimiento, ya que es resultado de tres proyectos de investigación y nos permite trasladar a la ciudadanía el conocimiento acumulado y cómo ese conocimiento sirve también para transformar la sociedad. En segundo lugar, hace posible que la ciudadanía conozca el patrimonio de la UGR». Sánchez Romero ha incidido también en la importancia de la colaboración de la Universidad de Granada con el CSIC, que « enriquece esta exposición y subraya la importancia del trabajo conjunto en el ámbito académico y cultural».

Comisariada por Juan Pablo Arias Torres, de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC, María Elena Díez Jorge y Teresa Espejo Arias, de la Universidad de Granada, y Pablo Roza Candás, del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC, la exposición está dedicada al ciclo vital del Corán entre las minorías islámicas de la península ibérica, mudéjares y moriscos. Con un enfoque divulgativo y el objetivo de recuperar y poner en valor un legado cultural muchas veces olvidado, está dirigida al público general y se organiza en ocho espacios temáticos que recorren desde el proceso de copia y composición textual incluida su traducción, el aprendizaje, los contextos rituales de uso, la transmisión y circulación, hasta las ocultaciones en los muros de las casas moriscas antes de la expulsión y los hallazgos en siglos posteriores.

Juan Pablo Arias ha aclarado que «aunque la exposición tenga este nombre, no solo vamos a encontrar manuscritos, sino otro tipo de piezas que ayudan a contextualizar el ciclo vital del Corán en la península ibérica desde los siglos XV a casi el XVII». Por su parte, Teresa Espejo ha insistido en el origen de esta exposición, «resultado de tres proyectos de investigación, uno de ellos europeo y dos nacionales, con más de 40 piezas que pertenecen a 13 instituciones en el ámbito nacional, todas ellas relacionadas con el contexto de las minorías islámicas en la península ibérica, mudéjares y moriscos».

Efectivamente, Los latidos del Corán. La vida del libro sagrado entre mudéjares y moriscos expone numerosas piezas procedentes de instituciones diversas y coleccionistas particulares como UGR, Escuela de Estudios Árabes, Museo de la Alhambra, Fundación Carlos Ballesta, Archivo de la Real Chancillería, Biblioteca Nacional, Biblioteca Tomás Navarro Tomás, Biblioteca de Castilla-La Mancha, Biblioteca de Extremadura, Cortes de Aragón, Archivo Histórico Nacional, Ayuntamiento de Segorbe o Real Academia de la Historia.

El recorrido por la muestra comienza con Acercamiento audiovisual al Corán, que incluye la proyección de una recitación de aleyas en árabe y castellano, acompañada de un archivo interactivo basado en un manuscrito del siglo XIII. A continuación, Mudéjares y moriscos presenta una contextualización histórica y política de esas comunidades, ilustrada con obras pictóricas, gráficas y documentales. En la sección Corán y los otros coranes, se expone la reproducción del Corán de Aranda de Moncayo y ejemplares bilingües, incluyendo el Corán de Toledo (1606). El recorrido continúa con El oficio del cálamo y una recreación de un taller morisco en el que se muestran materiales y utensilios utilizados en la copia manuscrita del texto sagrado.

En la sección Memorizar la palabra de Allāh, la muestra aborda también la enseñanza clandestina del Corán, con materiales didácticos y la lápida fundacional de la Madrasa Yusufiya. En El Corán entre la vida y la muerte se exploran los usos rituales y mágicos del Corán, con piezas como el Corán de Segorbe y la carta de la fuesa. Otra sección, El Corán en manos cristianas, está dedicada a las traducciones y estudios cristianos del Corán, donde se exhiben manuscritos anotados y documentos inquisitoriales. Finalmente, Exilio y ocultación presenta la transmisión del Corán en el exilio y los hallazgos posteriores, acompañados de un video de restauración y un cómic juvenil.