El Laboratorio de Sexualidad Humana de la UGR busca voluntarios para un experimento: «Hay vídeos explícitos»

C. L. Jueves, 2 de octubre 2025, 16:32 Comenta Compartir

El Laboratorio de Sexualidad Humana LabSex de la UGR busc la participación de hombres y mujeres CISGÉNERO en un estudio de sexualidad.

El organismo requiere voluntarios de 18 a 30 años con nacionalidad española o residencia de larga duración en España, que quieran participar en una tarea experimental en el laboratorio. Si cumples con estos requisitos y tienes interés, pincha en el siguiente enlace para participar.

Los participantes recibirán una compensación económica de 25 euros por su participación tras completar y finalizar la segunda fase experimental en el Laboratorio de Sexualidad.

La participación en la segunda fase consistirá en visionar vídeos presentados en unas gafas de realidad virtual, algunos «contenido sexual explícito». El visionado se llevará a cabo de forma privada «en una sala aislada del Laboratorio».