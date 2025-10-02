Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
LabSex de la UGR
Pagan 25 euros

El Laboratorio de Sexualidad Humana de la UGR busca voluntarios para un experimento: «Hay vídeos explícitos»

El organismo pide una serie de requisitos paa poder participar

C. L.

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:32

Comenta

El Laboratorio de Sexualidad Humana LabSex de la UGR busc la participación de hombres y mujeres CISGÉNERO en un estudio de sexualidad.

El organismo requiere voluntarios de 18 a 30 años con nacionalidad española o residencia de larga duración en España, que quieran participar en una tarea experimental en el laboratorio. Si cumples con estos requisitos y tienes interés, pincha en el siguiente enlace para participar.

Los participantes recibirán una compensación económica de 25 euros por su participación tras completar y finalizar la segunda fase experimental en el Laboratorio de Sexualidad.

La participación en la segunda fase consistirá en visionar vídeos presentados en unas gafas de realidad virtual, algunos «contenido sexual explícito». El visionado se llevará a cabo de forma privada «en una sala aislada del Laboratorio».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  2. 2

    El parking de Granada que tiene una salida con restricciones de la ZBE y otra libre
  3. 3 La primera jornada de la zona de bajas emisiones transcurre sin incidentes ni retenciones importantes
  4. 4 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  5. 5 «Campeón del premio de velocidad» en Granada: 600 euros de multa y cuatro puntos menos
  6. 6 Cambio histórico en la Semana Santa de Granada: el Cristo de la Misericordia original saldrá cada Jueves Santo
  7. 7

    El informe de Cervantes descarta el vial por seguridad y aclara el protocolo de retirada del amianto
  8. 8 Así será la intervención integral que transformará el corazón del Realejo
  9. 9 Los Javis transforman Granada para rodar una escena histórica
  10. 10 Rescata una colmena con unas 100.000 abejas en un edificio de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Laboratorio de Sexualidad Humana de la UGR busca voluntarios para un experimento: «Hay vídeos explícitos»

El Laboratorio de Sexualidad Humana de la UGR busca voluntarios para un experimento: «Hay vídeos explícitos»