Rectorado de la UGR. Ideal

La Junta transferirá a la UGR 9,43 millones para que pueda aplicar la subida salarial del 2,5%

La Consejería de Universidad ha informado que hará este movimiento «en las próximas semanas» con el fin de repercutirlo en la nómina de diciembre

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:41

Comenta

La Universidad de Granada (UGR) cuenta con más de 3.600 profesores y su cuerpo de administración y servicios lo integran más de 2.500 ... empleados. La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía transferirá en las próximas semanas a las universidades públicas andaluzas 39,07 millones de euros para garantizar la financiación necesaria que permita la «aplicación inmediata» de la subida salarial del 2,5% a los empleados públicos acordada este miércoles por el Gobierno central y los sindicatos. A la institución universitaria granadina llegarán 9,43 millones de euros.

