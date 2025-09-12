La Junta «respeta» que la UGR implante el grado en IA el próximo curso

José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, explicó en el acto institucional de apertura del curso 2025- ... 2026 que desde su departamento en lo que respecta a la implantación del grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial «respetamos la decisión de la Universidad de Granada (UGR) de no implantarlo en este curso por los argumentos que ha explicado antes el rector». Lo pondrá en marcha la institución granadina en el curso 2026-2027 lo mismo que el grado en Ingeniería Biomédica junto a la Universidad de Jaén.

Estas declaraciones fueron antes de comenzar el acto institucional en el Hospital Real junto al rector de la Universidad granadina, Pedro Mercado, que estuvo acompañado también del presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda. Las autoridades políticas y académicas escenificaron la «lealtad institucional» que debe primar.

El título de IA nace con la oferta de setenta plazas en Granada y otras setenta en la ciudad autónoma. En lo referente a que haya sido la comisión permanente del Consejo de Universidades (Ministerio) el que haya aprobado la verificación en contra del informe negativo de la Agencia de Calidad y Certificación Universitaria de Andalucía (Accua) defendió que «es el Ministerio el que decide y es la agencia la que garantiza o da garantía de calidad».

En relación a Accua, el consejero sostuvo que «no queda en absoluto en entredicho. La agencia de calidad emite informes. Tenemos un sistema de garantía de calidad que está sustentado no por Accua, sino por múltiples agencias en toda España, que se rige por unos protocolos europeos y unos protocolos nacionales». Ensalzando que «ha cumplido con su labor. Ha emitido un informe técnico que luego el Ministerio ha decidido que el título se implantaba y que no lo hacía suyo. Ya está, no tiene más trascendencia».

El rector Mercado reiteró la importancia de que estos títulos comiencen en septiembre con todo el «éxito de demanda» para «tener a los mejores estudiantes con la primera opción en un momento en el que también ya están inscritos en otras titulaciones». Y, «cumpliendo los procedimientos y poder planificarlo».

En lo relativo al tema de la financiación, el consejero Gómez Villamandos a preguntas de los periodistas respondió que en parte de esos acuerdos «necesitamos datos que nos pasen las universidades de andaluzas». Añadió que «nos queda la evaluación del desempeño, que es algo que deben realizar las universidades; nos tienen que pasar toda la información y también le hemos solicitado datos sobre la cláusula de salvaguarda, sobre cuáles son el número de efectivos reales que había y que hay. Hay que hacer una suma y una resta ahí adecuada, y son datos que todavía no tenemos, pero que nadie dude de que desde luego la Junta de Andalucía va a cumplir con sus compromisos. Eso que nadie lo tenga en duda, porque además es marca de la casa cumplir con los compromisos».

En el día grande de inicio de curso, las clases comenzarán el lunes día 15 de septiembre, el rector estuvo acompañado por la alcaldesa, Marifrán Carazo; el presidente de Diputación, Francisco Rodríguez; el subdelegado del Gobierno, José Antonio Motilla; y otras autoridades políticas así como representantes de la sociedad granadina. La UGR es el gran motor económico de Granada.

La apertura institucional del curso 2025-2026 comenzó con la tradicional procesión cívico-académica de docentes, estudiantado y personal de administración y servicios, desde el colegio mayor San Bartolomé y Santiago hasta el Hospital Real. El acto incluyó la lectura de la memoria del curso académico 2024-2025 por María del Carmen García Garnica, secretaria general de la Universidad granadina. Lección inaugural con el título 'La Universidad de Granada, caminando hacia la inclusión' ha sido impartida por María José León Guerrero, catedrática del departamento de Didáctica y Organización Escolar. Y, la investidura de nuevos doctores y doctoras. Así como las intervenciones de la autoridad académica y de la Junta.