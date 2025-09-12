Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, junto al rector Pedro Mercado.

El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, junto al rector Pedro Mercado. Pepe Marín

La Junta «respeta» que la UGR implante el grado en IA el próximo curso

El acto institucional de apertura de curso sirve para escenificar la «lealtad institucional» entre Administración e institución universitaria

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:13

José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, explicó en el acto institucional de apertura del curso 2025- ... 2026 que desde su departamento en lo que respecta a la implantación del grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial «respetamos la decisión de la Universidad de Granada (UGR) de no implantarlo en este curso por los argumentos que ha explicado antes el rector». Lo pondrá en marcha la institución granadina en el curso 2026-2027 lo mismo que el grado en Ingeniería Biomédica junto a la Universidad de Jaén.

