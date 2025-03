La Junta dice que aún hay margen para ofertar en la UGR el grado en IA en septiembre

No está descartado, pero los márgenes de tiempo se ajustan para que la oferta del grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (IA) en ... el mes de septiembre, para el curso 2025-2026, en la Universidad de Granada (UGR) sea una realidad. Falta el informe de verificación de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), dependiente de la Junta de Andalucía. El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, mantuvo ayer que «ahora mismo vamos con un poquito de margen para que esto pueda ser así». Señaló que, si en mayo hay resolución, hay plazo para poder ofertar los títulos en septiembre. «Sí, se hace siempre así. No es algo novedoso. Todos los años se hace así, incluso antes se hacía en el mes de junio. Es decir que ahora mismo vamos con un poquito de margen para que esto pueda ser así», valoró ayer en Granada.

El grado en Ciencia de Datos e IA ha pasado el resto de filtros y está pendiente de la evaluación y ese informe de verificación de esta agencia autonómica. Son unos estudios que está previsto ofertar en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla y en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación en el campus de Aynadamar de la capital granadina. Setenta plazas para estudiantes en Melilla y otras setenta en Granada. 140 nuevas matrículas.

«La experiencia nos dice que la presentación de la documentación que hace la UGR y que hacen nuestras universidades suele venir muy bien, con lo cual siempre hay alguna incidencia que hay que solventar, pero que lo normal es que no haya ningún tipo de problema», expuso el consejero.

Profesorado para Melilla

Por su parte, el rector de la Universidad granadina, Pedro Mercado, antes de comenzar el acto de entrega de los premios del Consejo Social, celebrado en la Facultad de Derecho, explicó que están pendientes «precisamente de ver la resolución final y si somos capaces de llegar a tiempo». Refiriéndose al pronunciamiento de ACCUA. «Yo ya he trasladado tanto al director de la escuela (la de Informática en Granada) como también en el campus de Melilla (responsable de la facultad), incluso al presidente de la ciudad autónoma, que todo lo que dependiera por parte nuestra así lo haríamos. Pero que estamos pendientes del informe de verificación de ACCUA y que finalmente venga en tiempo y forma», detalló.

Apuntó que sobre todo en Melilla es necesario contratar de una forma «importante» profesorado para poder iniciar este título. «Estamos decididos y preparados y al mismo tiempo esperando la resolución concreta de ACCUA», incidió. En Granada sí disponen de mayor plantilla de profesorado relacionado con las nuevas materias de este título, en Melilla no.

Advirtió que «no podemos esperar mucho más». Admitiendo que en el caso de no poder incluir esta oferta en el curso 2025-2026, lo harán «con más detenimiento para el siguiente curso y con más preparación sobre todo con algo que es fundamental, que no se improvisa, que es tener el profesorado correspondiente para poder impartirlo». Valoró también que en otros grados sí estén posiblemente en mejores condiciones. «Dependemos de ACCUA. No dependemos de nosotros mismos», reiteró.

La Universidad aprobó en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno, celebrada el 27 de septiembre de 2024, la solicitud de verificación del grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, el grado en Ingeniería Biomédica (con la Universidad de Jaén en el campus de Linares) y seis títulos de posgrado más. Los grados de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y el de Ingeniería Biomédica forman parte de la nueva programación universitaria respaldada por la Junta de Andalucía para el periodo 2025-2028 aprobada en marzo de 2024.

En la primera información facilitada por la propia administración autonómica en primavera de 2024, el calendario estaba fijado para comenzar en el año académico 2025-2026 con las enseñanzas en Ingeniería Biomédica, Podología (Melilla) e Industrias del Español y sus Culturas. Para el 2026-2027 Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y para el 2027-2028 Tecnología Industrial y de Materiales.