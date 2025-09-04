Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta dice que está lista para adjudicar plazas si el Ministerio verifica el grado en IA. Ideal

La Junta dice que está lista para adjudicar plazas si el Ministerio verifica el grado en IA

El día 9 de septiembre hay una reunión en la comisión permanente del Consejo de Universidades para determinar si se mantiene el informe desfavorable de Accua

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:12

Las clases en la Universidad de Granada (UGR) comienzan el día 15 de septiembre. El día 9 hay una reunión crucial en el Ministerio para ... el futuro del grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, rechazado en dos ocasiones por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), dependiente de la Junta. Y tras una situación insólita la Administración anuncia que mueve ficha.

