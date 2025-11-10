Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El consejero de Universidad e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, junto con el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, en imagen de archivo

La Junta concede 800.000 euros al Centro de Biología del Desarrollo y al Instituto de Matemáticas de la UGR

Ambas distinciones tienen una vigencia de cinco años y su consecución conlleva una financiación especial de carácter estatal para llevar a cabo un programa estratégico de investigación durante cuatro años

Europa Press

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:57

Comenta

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación concederá subvenciones por valor de 800.000 euros al Instituto de Matemáticas de Granada, dependiente de la Universidad ... de Granada (UGR), y al Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD) para sufragar su actividad en el último año de vigencia de su acreditación como 'Unidades de Excelencia María de Maeztu', según se recogerá en el BOJA que se publicará este martes.

