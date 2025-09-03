La Junta autoriza a la UGR a volver a verificar los grados de IA y de Ingeniería Biomédica

Permiso para volver a empezar tras el rechazo en el primer intento. La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha autorizado de nuevo el procedimiento ... para la verificación de los planes de estudio a los grados de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Granada (UGR). Esta oferta forma parte de la nueva programación académica 2025-2028 y fue tumbada por la Agencia de Evaluación de la Calidad Científica y Universitaria (Accua) para su implantación en el curso 2025-2026. Ahora se abre una nueva puerta para conseguir la aprobación para el curso 2026-2027.

Tras meses de declaraciones, envío de subsanaciones y recurso incluido tras el rechazo, la Universidad granadina se quedó sin grado en IA para el curso que comienza el 15 de septiembre. Incluso de haber ofertado, de forma condicionada, las setenta plazas en el campus de Aynadamar y la misma cifra en Melilla.

Este visto bueno emitido por la Consejería de Universidad permite activar el proceso de verificación a cargo de Accua y la posterior aprobación e impartición de los títulos el próximo año académico (2026-2027) si finalmente se cumplen todos los requisitos establecidos. Esto es muy importante. A través de este informe preceptivo previo, la Junta a evaluado la adecuación de esas dos enseñanzas a los objetivos y criterios fijados en la programación académica, así como su viabilidad académica y social, según informa en una nota de prensa. En septiembre de 2024 también obtuvo el visto bueno para solicitar la verificación que la agencia de evaluación andaluza no aprobó.

La Junta ha reiterado a la UGR su voluntad de acompañarla en todo el proceso de verificación con el fin de garantizar la implantación efectiva de estas titulaciones en el 2026-2027

La Universidad granadina ha manifestado tras el rechazo su voluntad de volver a presentar la solicitud de verificación. En los últimos días, confirmó a este periódico que la intención es hacerlo lo antes posible. El plazo está abierto desde el día 1 de septiembre y concluye el 30.

En esta nueva ocasión la Junta de Andalucía recoge en la nota de prensa que la propuesta de la UGR cumple con lo establecido en la normativa autonómica después de valorar la relación de los títulos con el tejido productivo andaluz, el principio de especialización de la universidad y complementariedad de la programación universitaria o la suficiencia de recursos de personal e infraestructuras. También se ha tenido en cuenta otros parámetros como la solvencia y viabilidad económica o el calendario propuesto para el inicio de las enseñanzas. La UGR presentó desde el comienzo este título como estratégico para la institución y para Granada.

La Administración autonómica, describe, y sirve de recordatorio, en su nota de prensa, que el grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial se prevé desarrollar en los campus de Melilla y Granada, mientras que el grado de Ingeniería Biomédica tiene carácter interuniversitario por lo que se desarrollará conjuntamente con la Universidad de Jaén, en el campus de Linares, bajo la coordinación de la institución granadina.

Ambos grados fueron rechazados por Accua tanto en la evaluación inicial, como en el recurso posterior presentado por la Universidad de Granada, debido a «carencias técnicas detectadas en los planes de estudio». Tras ello, la Junta ha reiterado a la UGR su voluntad de acompañarla en todo el proceso de verificación con el fin de garantizar la implantación efectiva de estas titulaciones en el próximo curso.

Una vez informada favorablemente la solicitud de la Universidad granadina, la Junta la comunicará a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, que será la encargada de evaluar el contenido de los planes de estudio. En esta fase de verificación será el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el responsable de adoptar la última decisión teniendo en cuenta dicha valoración.

Cambios en los plazos

Por otra parte, la Consejería de Universidad recuerda que decidió en julio adelantar a este mes de septiembre el plazo para que las universidades pudieran volver a solicitar una nueva evaluación de los títulos con verificación negativa obtenida en la última convocatoria, en vez de esperar al proceso ordinario que comenzará en enero de 2026.

El procedimiento administrativo implicado en la implantación de nuevas titulaciones es competencia de la Junta y viene recogido en el decreto de ordenación de enseñanzas aprobado en 2023. De acuerdo con ese texto legal, el plazo ordinario para presentar la solicitud del informe previo que activa la verificación se establece del 1 al 31 de enero de cada año. El Ejecutivo autonómico ha adoptado esta medida con el objetivo de poder asegurar el inicio de estas enseñanzas con total garantía en el próximo año académico 2026-2027, «anticipando el procedimiento y evitando demoras innecesarias, lo que facilita una planificación académica ordenada y eficaz».