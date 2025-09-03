Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luz verde a la UGR para volver a verificar los grados de IA y de Ingeniería Biomédica. Ideal

La Junta autoriza a la UGR a volver a verificar los grados de IA y de Ingeniería Biomédica

La Administración autonómica destaca que la granadina cumple con lo establecido en la normativa después de valorar la relación de los títulos con el tejido productivo, el principio de especialización y la suficiencia de recursos de personal e infraestructuras

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:46

Permiso para volver a empezar tras el rechazo en el primer intento. La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha autorizado de nuevo el procedimiento ... para la verificación de los planes de estudio a los grados de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Granada (UGR). Esta oferta forma parte de la nueva programación académica 2025-2028 y fue tumbada por la Agencia de Evaluación de la Calidad Científica y Universitaria (Accua) para su implantación en el curso 2025-2026. Ahora se abre una nueva puerta para conseguir la aprobación para el curso 2026-2027.

